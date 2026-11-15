Barrita: Baboy para litson

Niadtong 2008, ang celebrity chef nga si Anthony Bourdain sa CNN, nideklarar nga ang litson sa Cebu mao ang “the best pig ever" ug “the best pig in the world” sa iyang programa sa telebisyon bahin sa mga pagkaon sa Pilipinas nga gitawag og “No Reservations.”
Maoy labing lami ang litson baboy sa Sugbo. Pulong kini ni Anthony Bourdain, nga gisunod sa mokabat sa 170 ka milyon ka mga tawo sa social media. Daan nang gipasigarbo ang litson baboy sa mga Siyudad sa Talisay ug Carcar. Kon gusto ka og spicy, naay Paray’s Lechon.
Pero ang mga manglitsonay sa Sugbo ganahan sa mga baboy gikan sa isla sa Negros. Busa, bisan kon gihigpitan ang pagsulod Sugbo sa mga baboy gikan sa Negros tungod sa pagbalik sa African Swine Flu (ASF), gihatagan ni Cebu Gov. Pamila Baricuatro og exemption ang mga baboy para litson.
Pero adunay nag-asoy kanako sa kapait sa kinabuhi sa baboy para litson. Sa sinugdan pa lang, maglakaw ang baktin nga magduko kay mauwaw nga ang iyang inahan usa ka anay. Wa makaila sa iyang amahan kay kon pangutan-on ang inahan, igo lang moingon nga wa siya makaila kay nagtalikod man siya.
Sa dihang sakto na kadako para litsunon, ihawon. Gulgolon ang liog, paagason ang dugo. Bisan patay na, liguon og binukal nga tubig ug kiskisan sa balhibo. Hiwaon ang tiyan ug langkaton ang sulod sa ginhawaan. Butangan ang tiyan og mga lamas sama sa tangad ug sibuyas, Mallorca, asin, betsin.
Tahion pagbalik ang tiyan. Tuslukon dayon og kawayan gikan sa lubot paingon sa baba. Unya tuyok-tuyokon ibabaw sa baga. Gamay nga konsuylo kon maluto na kay patangagon og mansanas. Apan dunay molusi sa dunggan, mobira sa ikog ug dila ug mopaksit sa kagumkom nga kubal.
Bitaw, si Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy namahayag nga ang Provincial Veterinary Office (PVO) nag-imbestigar karon sa gikatahapang mga kaso sa ASF sa duha ka mga lungsod sa habagatang Sugbo nga wa niya hinganli.
Apan dili nila kini makonpirmar hangtod nga madawat nila ang laboratory result gikan sa Department of Agriculture. Apan iyang gikompirmar ang usa ka kaso sa ASF sa Lungsod sa Ginatilan niadtong Septiyembre 20 nga nakontrolar lang dayon sa 14 ka adlaw.
Ang nakapahibung karon mao ang taho nga ang farmgate prices sa buhi nga baboy nikunhod ngadto sa P105 ug P120 kada kilo apan ang presyo sa karneng baboy nisaka ngadto sa kapin sa P300 ang kilo. Wa mobarato ang litson ug ang para humbaon.