Barrita: Badyet sa CBRT gikanselar na, rota gilalisan pa

Gikanselar sa World Bank ang mokabat sa $85 milyones nga badyet alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) system. Ang pundo naglangkob sa $25 milyones nga grant ug 59.9 milyoners dolyares nga loan. Apan gikanselar kini sa dili pa kini mo-expire sa Septiyembre 30, 2026.
Tungod kini sa kalangay sa pagpatuman sa proyekto, kapin sa usa ka dekada human kini maaprubahi sa 2014. Laing problema mao ang relokasyon sa mga tawo nga maapektohan sa rota sa CBRT. Ang gobyerno nasyonal mismo maoy nihangyo nga ikanselar kini kay dako ang gibayad sa wa pa magamit nga utang.
Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang CBRT usa ka proyekto sa gobiyerno nasyonal. Dili ni proyekto sa kagamhanan sa siyudad. Pero dako og papel ang kagamhanang lokal kay dinhi man sa siyudad gipatuman ang maong proyekto.
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Daghan na ang nagpanghesus-hesus sa kalangay sa maong proyekto, gikan sa mga drayber hangtod sa mga sumasakay nga apektado sa kahout sa trapiko. Nakanselar na gani ang kabahin sa pundo niini, gilalisan pa sa mga opisyal sa Siyudad sa Sugbo ang rota sa CBRT.
Si Mayor Archival dili mosuporta sa giproponer sa konseho sa siyudad nga i-reject ang rota sa CBRT paingon sa South Road Properties (SRP). Gikan kining maong sugyot sa lider sa iyang partido, ang Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK), nga si Vice Mayor Tomas Osmeña.
Matod pa ni Archival, way gahom ang syudad sa pag-usab sa proyekto nga gipatuman sa Department of Transportation (DOTr). Apan mahimo nga mosuwat siya sa DOTr ug mohangyo og adjustment aron makaalagad ang CBRT sa mga sumasakay sa Mambaling ug Bulacao.
Ang orihinal nga CBRT gibahin sa tulo ka mga package. Ang Package 1 mao ang 2.38 ka kilometro gikan Cebu South Bus Terminal (CSBT) paingon sa Kapitolyo. Patun-an ni Archival kon mahimo bang paabton sa Mambaling ug Bulacao ang rota sa dili pa moadto sa SRP.
Ang CBRT moabot sa 21.58 ka kilometro gikan sa Bulacao ngadto sa Talamban. Apan gidugangan kini ug miabot na sa 35 ka kilometro, nga naglakip sa Mambaling, Bulacao, Talisay, SRP, IT Park ug Talamban. Apan nagpabilin ang orihinal nga rota.
Di kalikayan ang panaglalis sa mga opisyal bahin sa mga proyekto, sa gusto ug dili gusto. Apan nitumaw ang pangutana kon mahuman pa ba kaha ang CBRT nga anaa gyud sa taliwa sa karsada, karon nga nakanselar na ang mokabat sa $85 bilyones nga pundo gikan sa World Bank.