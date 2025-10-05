Barrita: Baha sa ayuda sa mga biktima sa linog

Human sa pagkusokuso sa Sugbo sa bagyong Odette niadtong Disyembre 16, 2021, nireklamo ang usa ka biktima kay ang iyang nadawat nga ayuda manok, apan ang sa iyang silingan baka. Giingnan siya sa kapitan nga di na lang maglangas kay pareho rang ilang nadawat – noodles.
Ang ayuda sa pagkaon ug ubang relief goods gikinahanglan sa mga biktima sa kalamidad sama sa sunog, bagyo ug linog. Ang sunog kalit kaayo ug daling mokuyanap. Usahay, tapot sa lawas nga sinina ra ang mahibilin sa mga biktima.
Ang bagyo matag-an pa ug mapangandaman. Apan kon kusog kaayo, ilupad ang mga atop ug mangagusbat ang kabalayan. Ang labing lisod mao ang linog kay di matag-an. Mahadlok ang mga tawo nga mobalik sa ilang balay kay tingali og matumpagan.
○ ○ ○
Sa panahon sa mga katalagman, ang mga Sugbuanon daling motabang sa mga biktima nga nanginahanglan og tabang. Sama sa 6.9 magnitude nga linog nga nitay-og sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30 sa gabii.
Kon nagbaha ang pangurakot sa flood control scandal, nagbaha sab ang mga ayuda nga niabot sa amihanag Sugbo alang sa mga biktima sa linog. Gani, sumala sa taho sa Super B, mokabat sa walo ka oras nga grabeng traffic niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 4, 2025, paingon sa amihanang Sugbo.
Tungod ni sa mga sakyanan nga naghatod og relief goods sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog. Nagsugod ang kahuot sa trapiko gikan sa Barangay Tayud sa Consolacion paingon sa Liloan, Danao City ug Carmen ug sa Jagobiao, Mandaue City, usa sa mga agianan paingon sa amihanang Sugbo.
○ ○ ○
Duna pa gyuy nakita nga pipila ka mga sakyanan nga nagdala og relief goods nga nag-counter flow ug nag-hazard aron makalusot sa kahuot. Nisamot pa gyud sa dihang naaksidente ang usa ka motorsiklo ug usa ka pickup truck sa Danao City.
Kanang maghimo ta og maayo sama sa paghatag og ayuda, lakip na tingali niini ang pagsunod sa balaod sa trapiko. Si Dr. Elisse Catalan, healthcare consultant sa Kapitolyo, niingon nga ang pagdagsang sa pribadong mga sakyanan nga naghatod og relief goods nakapahinay sa mga ambulansya, medical team, ug sa mga supply sama sa mga water tanker ug generator.
Ug sa dili pa kita mobiya, di nato kalimtan nga ang mga ayuda mura og padung tanan sa Bogo City ug ubang mga lungsod. Nalabyan lang ang ubang mga biktima sa Maravilla sa lungsod sa Tabuelan nga daghan sab og mga biktima sa linog.