Barrita: Balaod sa nakapalit og 'lemon vehicle'

Unsa man kining "lemon vehicle?" Mao kini ang brand-new vehicle nga depektuso nang daan gikan pa sa pagpalit niini sa usa ka opisyal o authorized nga dealership o showroom dinhi sa Pilipinas.

Ang mga katungod sa makapalit og lemon vehicle gipanalipdan ubos sa Republic Act 10642, ang Lemon Law. Lakip niini ang mga passenger cars, hatchbacks, crossovers, SUVs ug pickup trucks. Way labot ang mga motorsiklo, mga bus, delivery truck, dump truck, mga bulldozer, forklift, amphibian vehicle ug crane.

Ang Lemon Law ra ba ang subayon sa nakapalit og usa ka brand-new apan depektuso nga sakyanan? Ang Korte Suprema mitubag niini sa pag-ingon:

"There is nothing that prevents a consumer from availing of the remedies under RA 7394 [Consumer Act] or any other law for that matter even if the subject of the complaint is a brand new vehicle. RA 10642 [Lemon Law] is an alternative remedy granted to the consumer and the consumer is free to choose to enforce his or her rights under RA 7394 or any other law.”

Mao kini ang unod sa 15 ka pahina nga desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Antonio Kho Jr. nga giluwatan niadtong Oktubre 11, 2023 apan gipagawas niadtong Septiyembre 26, 2024. Mao kini ang kaso nga DTI v. Toyota Balintawak, Inc. and Toyota Motor Phils. Corp. (G.R. No. 254978-79).

Sa 2016, si Marilou Tan mipalit og usa ka Toyota Fortuner gikan sa Toyota Balintawak, Inc. (TBI). Samtang nagmaneho sa maong sakyanan pauli gikan sa pagpalit niini, nabantayan sa iyang bana nga dunay mokurog inig kambyo.

Human sa usa ka mechanical inspection, gipahibawo sa TBI si Tan nga ilisdanan ang transmission assembly o i-reprogram ang Engine Control Unit (ECU) sa way dugang bayad. Mibalibad si Tan ug miinsistir nga pailisan ang unit o i-refund ang iyang bayad.

Apan ang TBI miingon nga ubos sa RA 10642 (Lemon Law), ang TBI dunay upat ka higayon sa pag-ayo sa unit sa di pa kini ilisan. Gisang-at ni Tan ang maong kaso sa Department of Trade and Industry (DTI), subay sa RA 7394, ang Consumer Act of the Philippines.

Ubos sa Consumer Act, ang konsumidor mahimong magpili kon pailisan ang unit o ipa-refund ang nabayad kon di maayo ang depekto sud sa 30 ka adlaw. Samtang pending pa ang kaso, boluntaryo nga gidala ni Tan ang sakyanan ngadto sa TBI aron ipaayo ug naayo ang sakyanan.

Ang DTI midesisyon pabor kang Tan ug gimanduan ang TBI sa pag-ilis sa sakyanan o pag-refund sa iyang nabayad. Gipasaka kini sa TBI ngadto sa Court of Appeals (CA) nga mipabor sa TBI.

Ang CA miingon nga managlahi ang Consumer Act ug ang Lemon Law tungod kay ang Consumer Act naghatag sa supplier og 30 ka adlaw sa pag-ayo sa depekto samtang ang Lemon Law nagtugot sa manufacturer, distributor o dealer og labing menos upat ka higayon sa pag-ayo sa sakyanan.

Sanglit naglambigit kini sa usa ka brand-new nga sakyanan, ang Lemon Law maoy subayon, di ang Consumer Act, matod sa CA. Gipasaka kini sa DTI ngadto sa Korte Suprema. Bisan kon naayo na ang sakyanan, ang Labawng Hukmanan miingon nga makapili ang konsumidor kon unsa ang balaod nga sundon sa pagpatuman sa iyang mga katungod. (edbarrita@gmail.com)