Barrita: Bangsamoro Organic Law balido apan Sulu di sakop sa BARRM

Gideklarar sa Korte Suprema nga balido ang Republic Act No. 11054, ang Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Bangsamoro Organic Law).

Apan gideklarar usab sa Labawng Hukmanan nga ang lalawigan sa Sulu dili sakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) kay gisalikway sa maong probinsya ang ratipikasyon sa maong balaod.

Mao kini ang unod sa desisyon sa Supreme Court En Banc nga sinuwat ni Senior Associate Justice Marvic M.V.F. Leonen sa mga kaso nga Province of Sulu v. Executive Secretary et al.; PHILCONSA v. Senate et al.; ug Dimaporo v. COMELEC (G.R. Nos. 242255, 243246, and 243693).

Ang Bangsamoro Organic Law, nga gipasar niadtong Hulyo 27, 2018, maoy nagmugna sa BARMM isip usa ka political entity ug sa iyang basic governmental structure. Ang organic law sa BARMM ug ang iyang territorial jurisdiction miepekto human sa pagratipikar niini sa usa ka plebisito.

Gipahigayon ang plebisito sa Enero 21, 2019, sa mga lugar ubos sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), sa Isabela City sa Basilan ug Cotabato City. Laing plebisito gihimo sa Pebrero 6, 2019, sa Lanao del Norte, sa North Cotabato, ug sa ubang mga dapit nga mipetisyon sa voluntary inclusion sa BARMM.

Ang mayoriya sa ARMM miratipikar sa balaod, gawas sa Sulu. Apan bisan pa niini, giapil gihapon ang Sulu sa BARMM, mao nga mipasaka ang Sulu sa petisyon didto sa Korte Suprema.

Ang Korte Suprema miingon nga constitutional ang Bangsamoro Organic Law kay wa kini maghimo sa BARMM nga usa ka estado nga buwag sa Pilipinas. Wa kini hatagi og gahom sa pakigrelasyon sa ubang mga estado ug wa kini hatagi og soberiniya o kaugalingnan. Ang nasudnong panalipod ug seguridad, citizenship, foreign policy ug foreign trade nagpabilin sa gobyerno nasyonal.

Ang awtonomiya sa BARMM limitado sa internal governance ug ang pagpalapad niini wa magpasabot nga nabuwag na kini sa kagamhanang nasyonal. Gidasonan usab sa Korte Suprema ang parliamentary form sa kagamhanan sa Bangsamoro kay wa man idili ang pagpili og porma sa gobyerno ang usa ka autonomous region nga lahi sa gobyerno nasyonal basta ipatigbabaw niini ang mga prinsipyo sa demokrasya.

Matod sa Labawng Hukmanan democratic ang gobyerno sa Bangsamoro kay ang mga sakop sa ilang Parliament gipili sa mga tawo. Samtang ang Bangsamoro Parliament maoy mopili sa ilang chief minister nga gihatagan og gahum ehekutibo sa gobyerno sa Bangsamoro.

Apan gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang interpretasyon sa probisyon sa balaod nga nagmando sa mga lalawigan ug syudad sa ARMM sa pagbotar isip usa ka geographical unit nga maglakip sa mga lalawigan nga wa mobotar aron malakip sa BARMM.

Matod sa Korte Suprema nalakapas kini sa Article X, Section 18 sa 1987 Constitution, nga nag-ingon nga ang mga probisya, syudad ug mga geographic areas nga nibotar nga pabor sa usa ka plebisito ang ilakip sa usa ka autonomous region. Sanglit ang Sulu misalikway man sa Bangsamoro Organic Law sa usa ka plebisito, sayop ang paglakip niini sa BARMM. (edbarrita@gmail.com)