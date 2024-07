Barrita: Basura sa kabaybayonan sa Pasil

Libo ka libo ang mga motorista ang moagi matag adlaw sa Cebu South Coastal Road nga molagbas sa South Road Properties. Apan unsay mosugat sa ilang panan-aw inig­-abot nila sa tungod sa Barangay Pasil?

Ang daghang basura sa bukana sa Guadalupe River, sa dapit nga mag-abot ang sapa ug ang dagat. Ingon sa nataligam-an kini niadtong gustong mahimong Singapore-like ang Cebu City. Dunay mga lakang sa pagpanindot sa talan-awon sa Barangay Pasil gikan sa coas­tal road apan way lakang ang siyu­dad sa paglimpyo sa basu­ra sa kabaybayonan sa Pa­sil. Inig taub, manglutaw ang klase-klase sa basura.

Kining maong mga basura gikan sa kabalayan nga giagian sa Guadalupe River nga gianod sa baha kon ting-uwan ngadto sa sapa o gilabay gyud sa mga tawo nga nagpuyo sa daplin sa sapa. Natural nga adto kini padung sa baba sa sapa didto sa Pasil.

○ ○ ○

Imbis nga pasiugdahan sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang paglimpyo sa mga basura sa kabaybayonan sa Pasil, usa ka international environmental group na hinuon ang nangulo sa maong gimbuhaton.

Gisugdan sa Zero Co. nga gipangulohan ni Mike Smith ang pagpanglimpyo sa mga basura didto niadtong Hulyo 7, 2024. Hangtod sa Hulyo 12, mokabat na sa 5,000 ka sako sa basura ang nahipos sa maong pundok gikan sa kabaybayonan sa Pasil.

Apan nagpakitabang si Smith sa mga Sugboanon nga mota­bang sa ilang gibuhat nga voluntary cleanup drive. Hilabihan ka daghan sa mga basura sa bukana sa Guadalupe River didto sa Pasil nga matod niya, di nila mahipos ang tanan kon sila ra.

○ ○ ○

Matod pa ni Smith, ang mga basura didto naglakip sa daghan kaayong mga plastic, diapers, sanitary napkins ug condoms. Ang ilang tumong mao nga makolekta ang tanang basura sa baba sa Guadalupe River. Busa manginahanglan sila og volunteers.

Sumala sa Department of Environment and Natural Resour­ces-Environmental Management Bureau-7, ang Guadalupe River usa ka “highly contaminated body of water.”

Nagsagol ang “domestic wastewater” ug “solid waste” gikan sa kabalayan.

Di mahurot ang basura sa maong sapa kon di moundang ang mga tawo sa paglabay sa ilang mga basura sa sapa.