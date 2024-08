Barrita: Bawos-bawos nga ganti sa kaso ni Pastor Quiboloy

Padayong gipangita sa mga tinugyanan sa balaod si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang founder ug pangulo sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga nagbasi sa siyudad sa Davao. Nag-atubang siya og daghang mga kasong kriminal.

Niadtong Abril 1, ang Davao City Regional Trial Court (RTC) miluwat og orden de arresto batok kang Quiboloy ug laing lima ka mga tawo tungod sa mga kalapasan sa Section 10(a), Republic Act (RA) No. 7610, ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Ang piyansa, P180,000 alang sa kasong sexual assault ug P80,000 sa kasong maltreatment. Ang iyang mga kaubang akusado ni-surrender ug nakapiyansa alang sa ilang temporaryong kagawasan.

Sa Abril 11, usa ka korte sa Pasig City miluwat og orden de arresto batok kang Quiboloy usab ug sa laing lima ka mga tawo tungod sa kalapasan sa RA No. 9208, ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Way piyansa ang maong kaso.

○ ○ ○

Niadtong Hulyo 8, gipahibawo ni Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. nga dunay P10 milyones nga ganti alang sa makahatag og impormasyon nga moresulta sa pagkasikop ni Quiboloy ug laing tagsa ka milyon alang sa laing lima ka mga kaubang akusado.

Matod ni Abalos, ang ma­ong kantidad gitigom sa iyang mga higala nga nahisagmuyo nga hangtod karon wa pa masikop si Quiboloy. Gusto sa iyang mga higala, matod ni Abalos, nga makatabang sa pagkasikop sa pastor.

Niadtong Hunyo 10, ang kapulisan, lakip na sa elite Special Action Force troopers, mibisita sa lima ka properties sa lalawi­gan sa Davao nga gipanag-iya ni Quiboloy sa pagsuway sa pag-serve sa arrest warrant batok kaniya. Apan wa nila makit-i si Quiboloy.

○ ○ ○

Niadtong Agusto 4, ang legal counsel sa KOJC, si Israelito Torreon, miingon nga ang mga opisyal sa KOJC mitanyag og ganti nga P20 milyones alang sa kasayoran kon si kinsa ang mga tawo nga midonar og P10 milyones alang sa pagkasikop ni Quiboloy ug mga kauban.

Matod ni Torreon, di ni bawos sa bounty nga gipahibawo ni Abalos. Gusto lang sa mga opisyal sa KOJC nga masayran kinsa mga tawhana aron maimbestigar kon duna ba silay personal nga kaligutgot batok sa ilang founder.