Barrita: ‘Ber months’

Nakadungog na mo sa radyo sa kanta ni Jose Mari Chan nga, “Whenever I see girls and boys/ Selling lanterns on the streets/ I remember the Child/ In the manger, as he sleeps/ Wherever there are people/ Giving gifts, exchanging cards/ I believe that Christmas/ Is truly in their hearts”? Kon nakadungog na mo ana, wa na, Pasko na.
Ang Pilipinas maoy labing sayo nga magsugod sa pagsaulog sa Pasko sa Septyembre 1, sa pagsugod gyud sa “ber months,” mga buwan nga ang ending ber - September, October, November, December. Bahala na kon maagian sa Kalag-Kalag, sa Adlaw sa mga Santos ug sa Adlaw sa mga Minatay.
Way nasayod kon si kinsa ang nagsugod niini. Basta manggawas na lang ang mga dekorasyon sa Pasko sa mga tindahan, mga malls ug mga plaza sa mga syudad ug kalungsoran. Ang taas nga pagsaulog sa Pasko dugang sa 18 ka public holidays kada tuig ug pista sa kada 144 ka syudad ug 1,490 ka lungsod tibuok nasod.
Mangandam sab ang kapulisan sa posibleng pagsaka sa gidaghanon sa krimen sa panahon sa Pasko. Dinhi sa syudad sa Sugbo, nga sagad hugopan sa mga tawo, subsob ang pagbantay sa Cebu City Police Office (CCPO) sa mga commercial centers, terminals, merkado publiko ug mga lugar nga daghang krimen.
Si Lt. Col. Miguel Andeza, CCPO deputy city director for operations, namahayag nga gibantayan sa kapulisan ang mga kumon nga kriminal sama sa mga kawatan, tulisan ug mga mangunguot nga modas-ag sa panahon sa Pasko.
Sa unang panahon, sa mga panahon nga magtampunsisok ang katawhan sa syudad sa Sugbo sama sa Pasko ug Sinulog, ang nga notadong mga mangunguot, mangingilad, hipuson sa kapulisan didto sa Kawit Island. Mao kini karon ang gibarugan sa Nustar.
Ang target karon sa CCPO mao ang tulo ngadto sa lima ka minutos nga response time gikan sa pagkadawat sa alarma sa usa ka krimen. Apan kini nga response time mag-agad sab sa pagreport dayon sa biktima o saksi sa krimen.
Si Col. Andeza niingon nga kon moabot og usa ka oras una pa ireport ang krimen, di na maabtan sa kapulisan sa nakahimo niini. Pero mas maayo tingali nga magpakatap na lang og mga pulis sa mga lugar nga daghang tawo aron malikayan ang krimen.
Mas maayo sab tingali nga ang katawhan mismo maglikay nga mabiktima sa krimen pinaagi sa dili pagsul-ob og mga mahalon nga alahas ug magdala og dagkong kantidad sa salapi, ilabi na kon moagi sa mga lugar nga maghuot ang daghang mga tawo.