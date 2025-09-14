Barrita: Binilyon nga nakawat sa flood control proj. mabawi pa kaha?

Si Janet Lim Napoles, ang gitumbok nga utok sa kaniadto daw makabungog nga P10 bilyones nga pork barrel scam, nakonbikto sa lain-laing mga kaso sama sa plunder, corruption of public officials, malversation of public funds, graft, bribery ug money laundering. Daghan niini giapelar pa.
Gipahamtangan siya og multa gikan sa P7.55 milyones, P16 milyones ug hangtod sa P27 milyones sa usa ka kaso. Apan pila man sa P10 bilyones nga Priority Development Assistance Fund (PDAF) nga gisuyop sa scam ni Napoles ang nabawi sa kagamhanan?
Kumingking ra ang P10 bilyones nga pork barrel scam ni Napoles kon itandi sa usa ka trilyon ka pesos nga nakawkaw sa flood control projects. Kini gibahinbahin lang sa mga magbabalaod, mga kontraktor ug kurakot nga opisyales, sumala ni Senador Panfilo “Ping” Lacson.
○ ○ ○
Niadtong Huwebes, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nipasaka og mga kasong kriminal batok sa 20 ka mga enhinyero sa gobiyerno ug kawani sa Bulacan ug upat ka mga kontraktor, lakip ni Cezarah “Sarah” Discaya nga nalambigit sa multi-billion-peso flood control scandal.
First batch pa na. Ang second batch sa mga kasong kriminal ipasaka karong semanaha batok sa nalambigit sa mga kahiwian sa mga proyekto sa pagpugong sa baha sa Oriental Mindoro.
Apan alang ni Secretary Vince Dizon sa DPWH, dili paigo nga mapriso lang ang mga nalambigit sa flood control scandal nga iyang gitawag nga mga “hayop.” Gusto niya nga ilang iuli ang ilang nakawat gikan sa katawhan pinaagi sa pangurakot.
○ ○ ○
Duna pa kahay mabawi ang gobiyerno? Wa may giluwatan nga “freeze order” alang sa assets ug mga deposito sa bangko sa mga nalambigit sa flood control scandal. Gipang-withdraw na ni karon. Gawas lang sa mga Discaya nga gipasundayag ang ilang kapin sa duha ka dosena nga mga luhong sakyanan.
Matod pa ni Secretary Dizon, “It is not enough to go to jail. It is not enough to be held accountable. We need to return the people’s money.” Ang pangutana, asa na man ang people’s money karon? Matod pa ni Baguio City Mayor Ben Magalong, wa ni ideposito sa bangko.
Kon naglisod ang gobiyerno sa pagbawi sa P10 bilyones pork barrel scam ni Napoles, unsa pa kaha niining gatusan ka bilyon ka pesos sa flood control scandal? Unsa kaha kon magsuhol ang gobiyerno og treasure hunters sa pagpangita niining maong salapi?