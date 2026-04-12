Barrita: Biseklita tubag sa kamahal sa krudo?

Usa ka tawo nga nagbiseklita mihapit sa usa ka tindahan aron mopalit og bugnaw nga softdrink. Sa dihang nalipat ang maong tawo, gitaguan sa mga bugoy ang iyang biseklita. Kalma siya nga miingon, “Kon dili iuli ang akong biseklita karon, mahitabo na sab ang nahitabo sa miaging buwan.”
Nahadlok ang mga bugoy nga nakadungog niini kay ilang nakita nga dunay nagbukol sa iyang kilid, posibleng pusil. Gidalidali nila og uli ang iyang bisekleta. Ug sa dayon na niyang tindak palayo, usa kanila nangutana, “Boss, unsa man diay nahitabo sa miaging buwan?” Tubag niya, “Naghabalhabal ko.”
Dunay misugyot nga tingali ang biseklita maoy tubag sa kamahal karon sa presyo sa krudo ug gasolina. Apan pipila lang ka mga tawo ang atong makita nga nagbiseklita sa atong kadalanan. Mas nidaghan hinuon ang naghabal-habal kay mas menos kini og konsumo sa gasolina kay sa mga taxi.
Sa taho sa Superbalita Cebu, 40 ngadto sa 50 porsyento na lang ang mga nanagan nga mga modern jeepneys sa Metro Cebu. Si Ellen Maghanoy, presidente sa Cebu Federation of Transport Cooperatives, miingon nga gikan sa 900 ngadto sa 1,000 ka units, mokabat sa 600 na lang ang naa sa karsada karon.
Sa grupo nga FITAM Transport, gikan sa 120 ka units, mga 40 ngadto sa 50 na lang ang nagbiyahe. Kini bisan pa kon gipakunhoran sa mga kooperatiba ang “boundary” gikan sa P3,000 ngadto sa P1,000 hangtod P1,500.
Sa wala pa moumento ang presyo sa lana, ang mga drayber mokita og P1,000 hangtod P1,500 matag adlaw. Apan karon moabot na lang sa P200 o wala gyu’y mahibilin sa ilang kita. Duna pay mga drayber nga kuwang sa ilang gi-remit nga boundary.
Si Maghanoy miingon nga ang mga drayber karon anaa sa gitawag nga “survival mode," mobiyahe na lang aron naay ikapalit og bugas.
Wala pa madawat sa mga drayber sa Sugbo ang gisaad nga P5,000 nga fuel subsidy ug ang P10,000 nga tabang alang sa mga operator. Panahon na tingali nga i-subsidize sa gobyerno ang sobrang presyo sa krudo ug gasolina sa mga sakyanang depasahero. Tipik ra ni sa trilyon ka pesos nga nakawat sa flood control. scandal.