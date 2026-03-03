Barrita: Boluntaryo'ng pagtahan isip mitigating circumstance

Giklaro sa Supreme Court (SC) En Banc nga ang boluntaryo nga pagtahan sa kaugalingon kinahanglan nga timbang-timbangon subay sa tinuod nga tuyo sa hintungdan ug sa kinatibuk-an sa mga sirkumstansya.
Ang boluntaryo nga pagsurender usa sa mga mitigating circumstance ubos sa Article 13 sa Revised Penal Code (RPC) of the Philippines.
Ang usa ka mitigating circumstance, kon anaa sa paghimo sa krimen, makapaminos sa silot apan dili makapapas sa tulubagong kriminal.
Lakip sa mga mitigating circumstances mao ang ubos sa 18 anyos o labaw sa 70 anyos ang panuigon, way tumong nga makahimo og bug-at nga krimen, maoy giunahan, pagbawos human mabiktima sa krimen ang asawa, mga ascendants ug ubang mga kaliwat, ug ang boluntaryo nga pagtahan sa kaugalingon.
Ang voluntary surrender gituki sa kaso nga Rodrigo Loza v. People (G.R. No. 258592, Aug. 12, 2025) sa desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Samuel H. Gaerlan nga nagpakunhod sa sentensiya sa usa ka akusado nga nisurender human masayod nga dunay orden de arresto nga giluwatan batok kaniya.
Niadto siya sa National Bureau of Investigation (NBI) aron mokuha og clearance. Apan na-“hit” ang iyang ngan kay duna siyay pending nga kaso. Iya kining giangkon atubangan sa usa ka opisyal sa NBI.
Giingnan siya nga pabalikon human sa usa ka semana kay gi-verify pa ang iyang record. Sa iyang pagbalik, gikonpirma sa opisyal sa NBI nga duna siyay pending nga kaso sa bigamy ug warrant of arrest nga giluwatan 13 ka tuig na ang milabay.
Iyang giingnan ang opisyal sa NBI nga “mosuko na lang ako” (I will surrender) ug nagpatabang nga makapiyansa. Unya gi-serve kaniya ang arrest warrant. Ang NBI niluwat og sertipiko nga boluntaryo siyang nitahan sa ilang buhatan. Apan sa warrant return ug order of release gibutang didto nga siya “arrested.”
Atol sa arraignment, ang akusado niingon nga not guilty apan misuod og plea bargain, aron makonsiderar sa korte ang iyang pagsurender ug guilty plea. Ang Regional Trial Court (RTC) mikonbikto kaniya sa bigamy apan ang gikonsiderar mao ang iyang plea of guilt, dili ang voluntarily surrender.
Gisaligan sa RTC ang warrant return ug release order nga nag-ingon nga siya “arrested” ug nga ang warrant of arrest batok kaniya pending na sulod sa 13 ka tuig kay di siya makaplagan.
Gidasunan kini sa Court of Appeals kay ang iyang tuyo sa pag-adto sa NBI mao man ang pagkuha og clearance ug sa iyang pag-ingon nga mosurender siya wa na siyay kapilian kay sulod na man siya sa buhatan sa NBI.
Gisupak kini sa Korte Suprema. Ubos sa Article 13(7) sa RPC, kinahanglan nga sa voluntary surrender ang nakasala wa pa masikop. Nga nitahan siya ngadto sa usa ka person in authority o agent of a person in authority ug nga boluntaryo ang pagtahan.
Ning maong kaso, ang tawo nibalik sa NBI ug niingon nga mosurender siya sa wa pa i-serve ang warrant ngadto kaniya. Wa pa siya masikop. Nisurender usab siya ngadto sa usa ka opisyal sa NBI, usa ka person in authority.
Boluntaryo ang iyang pagsurender, matod sa Korte Suprema, kay kon tuyo pa niya nga moikyas, wa na unta siya mobalik pa sa NBI. Samtang ang iyang tuyo sa unang pagbisita mao ang pagkuha og clearance, ang iyang desisyon sa pagbalik bisan sa kasayoran nga aduna siya’y aktibo nga kaso, nagpakita nga andam siya’ng makigtambayayong sa mga awtoridad.
Matod sa Korte Suprema way pruweba nga nasayod siya nga dunay warrant of arrest nga giluwatan batok kaniya. Wa usab siya’y tinguha nga mosibat kay nigamit siya sa iyang tinuod nga ngan ug nibalik siya sa NBI sa iyang kaugalingon nga kabubut-on.
Ning maong kaso, ang sentensiya sa akusado gipaubsan gikan sa maximum nga unom ka tuig ngadto sa maximum nga upat ka tuig sa prisohan. Dunay pahinumdom ang Korte Suprema sa mga maghuhukom. Kining nag-ingon:
“What the Court asks and expects of magistrates on the frontlines of justice is to adjudge each case wholly, fully, and fairly as discerning persons learned in the law and literate in life experience, and not as cold-hearted automatons or soulless supercomputers, for even a single judge’s role in the administration of our penal laws can indeed have far-reaching consequences for the parties and for human society as a whole… The law may be harsh, but it need not be harsher.”
Sa iyang Concurring Opinion, si Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguioa niingon nga “voluntary surrender as a mitigating circumstance is not intended to excuse wrongdoing, but to recognize a person’s decision to take accountability. Trial courts are thus expected to apply the rule reasonably and consistently, guided by the facts, not assumptions.” (edbarrita@gmail.com)