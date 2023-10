Barrita: Budget sa pagtukod sa CBRT P28.78B na

Sayod kita nga nisaka ang presyo sa mga palaliton. Nisaka sab og gamay ang suweldo. Apan wa magpalupig ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project nga gipatuman dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang budget niini nisaka sab gikan sa P16.3 bilyones ngadto sa P28.78 bilyones.

Ang National Economic and Development Authority (Neda) miingon nga tungod kini sa mga kausaban sa ma­ong proyekto nga naglakip sa pagdugang og mga estasyonan ug mga terminal.

Nalakip ang pagsaka sa budget sa CBRT sa mga programa ug mga proyekto nga giaprobahan niadtong Biyernes ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) nga mokabat og P269.7 bilyones.

Tipik kini sa P9 trilyones nga “Build Better More Infrastructure Program sa adminis­trasyon ni BBM nga mao usab ang chairperson sa Neda board.

○ ○ ○

Ang CBRT nakasinati na og kalangan. Dugang kalangan ang mapaabot tungod sa kausaban sa plano ug sa nakababag nga duha ka skywalks sa rota sa Phase 1 niini diha sa Osmeña Boulevard.

Ang debate karon mao nga gub-on ba o dili ang maong skywalks.

Tungod sa gamay nga mga kausaban sa plano, si Cebu City Administrator Collin Rosell miingon nga imbis gipaabot nga operational ang Phase 1 sa CBRT sa hinapos ning tuiga, hayan nga mahimo kining partially opera­tional sa first quarter sa 2024.

Ang Department of Transportation (DOTr) mi-award sa kontrata sa civil works sa Package 1 sa CBRT project ngadto sa Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Ltd. sa hinapos nga bahin sa 2022.

Naglangkob kini sa 2.38 ka kilometro nga segregated bus lanes ug upat ka bus stations gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Ave. pai­ngon sa atubangan sa Kapitolyo sa Osmeña Blvd.

○ ○ ○

Ang nag-ungot nga isyu mao ang duha ka skywalks sa Osmeña Blvd. nga giingong nakababag sa rota sa Phase 1 sa CBRT.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairperson sa committee on infrastructure sa konseho sa dakbayan sa Sugbo, miingon nga gilalisan pa kon dub-on o di ang maong mga skywalk.

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) miingon nga kini maoy tag-iya sa skywalk duol sa Fuente Osmeña ug duol sa Cebu Normal University.

Gikataho nga andam ang maong ahensiya nga itunol ang pagpanag-iya niini ngadto sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo apan wa pay nahitabo.

Ingon pa bitaw sa usa ka drayber sa taxi, kon light railway transit (LRT) system pa ang ilang gihimo, wa untay lalis, way skywalk nga makababag kay adto man sa taas agi.

Unsa kaha no kon mga taxi driver pa ang nakalingkod sa mga puwesto sa gobyerno?