Barrita: Bullet-proof service cars sa mga mayor

Sa usa ka panagtigum sa Regional Peace and Order Council sa Central Visayas, usa ka mayor sa Negros Oriental mipasaka’g mosyon nga maghangyo sa mga kadagkoan sa gobyerno nasyonal nga tugotan ang mga mayor nga makapalit og bullet-proof nga mga service vehicle alang sa ilang proteksyon.

Alang sa maong mayor, nga di lang nato nganlan, kinahanglan ang usa ka bullet-proof nga sakyanan tungod sa hulga sa insurgency sa ilang dapit. Ang iyang amahan, nga usa usab ka kanhi opisyal sa ilang lugar, napatay tungod sa usa ka pagbanhig.

Ang ubang mga mayor, labi na sa mga dapit nga malinawon, nagdiki-diki sa pagpaluyo sa maong mosyon. Apan gisawo ug gipaluyohan dayon kini ni Cebu City Mayor Mike Rama, nga maoy presidente sa League of Cities of the Philippines (LCP).

○ ○ ○

Nakasabot si Mayor Rama sa panginahanglan sa seguridad sa mga mayor bisan pa’g nakuhaan siya’g hulagway nga natug ibabaw sa usa ka stall sa Freedom Park ug nisakay pa’g jeepney. Matod ni Rama, di maayong mokompiyansa kay sa sanglitanan pa, uwahi na ang pagbasol.

Sa usa ka suwat nga pinetsahan og Nobiyembre 15, 2023, nangayo si Rama sa usa ka City Council resolution nga magtugot sa pagpalit og “sport utility vehicle” (SUV) alang sa mayor. Pagka Nobiyembre 22, 2023, giaprobahan sa konseho ang maong resolusyon nga gipasaka ni Konsehal Noel Wenceslao, chairperson sa committee on budget and finance.

Unsa man ang specification sa maong SUV? Una, kinahanglan nga kini brand-new. Ikaduha, kinahanglan nga kini “bullet-proof and bomb-proof.” Ang balor sa brand-new nga SUV P6,582,931.04 ug dugang nga P3,450,000 aron paghimo niini nga bullet-proof ug bomb-proof. Ang total, P10,032,931.

○ ○ ○

Bisan kon giaprobahan na sa konseho, ang pagpalit sa ma­ong bullet-proof ug bomb-proof nga SUV kinahanglan pang aprobahan sa Department of the Interior and Local Government (DILG). Kon di aprobahan sa DILG, di sab madayon ang pagpalit niini, matod ni Konsehal Wenceslao.

Apan duna bay hulga sa kinabuhi ni Rama? Si Rama miingon nga ang maong sakyanan di alang kaniya, kon di, alang sa Office of the Mayor. Ang buot ipasabot nga ma­gamit niya kay siya man ang mayor ug sa uban pang mga mayor nga mosunod kaniya.