Barrita: Carbon Market himuong usa ka mall?
Daghan na ang mga mall nga nagkatap sa Sugbo sama sa Gaisano, Ayala ug SM. Apan nisibaw karon ang kabalaka sa mokabat sa 4,000 ka mga manindahay sa Carbon Public Market sa Siyudad sa Sugbo nga mahimo kining usa ka mall.
Ang Carbon, ang labing dakong merkado publiko sa Sugbo, ubos karon sa binilyon ka pesos nga redevelopment pinaagi sa joint venture agreement (JVA) tali sa Cebu City Government ug sa Cebu2World Development Inc. (C2W), usa ka subsidiary sa Megawide Construction Corp.
Nganong gikabalak-an nga mahimong mall ang kanhi naghitak nga Carbon? Si Erwin Goc-ong, pangulo sa Cebu Market Vendors Multi-purpose Cooperative, niingon nga nalisang sila nga kon “world-class” na ang Carbon, mosaka og 300 porsiyento ang abang sa mga stall nga karon anaa ra sa P8.50 kada metro kwadrado.
○ ○ ○
Apan daling nisaad ang C2W nga ang abang magpabilin sa P8.50 kada metro kwadrado inig balhin nila sa bag-ong merkado hangtod sa 2028 sa usa ka briefing niadtong Pebrero 6, 2026, usa ka adlaw human sa “silent protest” sa Carbon vendors.
Gipahibalo sab nila nga ang tag-iya sa Carbon Market ang Dakbayan sa Sugbo ra gihapon. Way manindahay nga mawad-an og puwesto, apil na ang regular ug ambulant vendors, sa listahan sa vendors gikan sa Office of the City Markets (OCM).
Gidugang niini nga ang OCM ra ang magpadayon sa pagdumala sa listahan sa mga vendor ug assignment sa stall, dili ang C2W. Ug humanon sa C2W ang redevelopment sa Disyembre 2026, ginamit ang precast technology aron mapadali ang konstruksyon.
○ ○ ○
Nagpadayon pa diay ang kontrobersiya sa Carbon Market. Gani, si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nipasaka og petisyon sa Korte Suprema niadtong Enero 16, 2026 nga ipahunong ang redevelopment sa Carbon kay nakalapas kini sa balaod ug naalkanse ang siyudad niini.
Nagsugod ang Carbon market project sa 2021 ubos sa P5.5 bilyones nga JVA nga niburot ngadto sa P8 bilyones. Gikuwestiyon ni Osmena nga naalkanse ang siyudad kay sa 2021 nikita ang Carbon og kapin sa 58 milyones, apan ubos sa JVA gigarantiyahan lang og kita nga P50 milyones.
Ang makapahimuot kaayo kay ginawong gyud ni kanhi Cebu City vice mayor Mike Rama ang mga konsehal niadtong 2021 nga ilang giaprubahan ang JVA bisan way usa kanila nga nakabasa sa 75 ka pahina nga kontrata sa JVA. Mao ni resulta sa approved without reading.