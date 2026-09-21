Barrita: CCMC, hospital nga way ahumanan?

Gitakda ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahuman ang Phase 5, gikan sa ikaupat ngadto sa ikapitong andana sa Cebu City Medical Center (CCMC) sa hinapos ning tuiga. Magsugod ang partial operations niini sa sunod tuig.
Apan unsaon pagkahuman sa Phase sa CCMC sa hinapos ning tuiga nga nihangyo man ang bag-ong contractor niini, ang Dakay Construction and Development Corp., nga hunongon una ang construction sa maong hospital?
Sumala sa Dakay Construction kinahanglan ang dugang testing sa maong building kay nadiskubrehan nila ang substandard work sa nag-unang mga contractor. Ang structural deficiencies mokabat sa P403 milyones. Duna pay wa maresolbar nga nagsapaw-sapaw nga mga kontrata.
Ang karaan nga CCMC nagusbat sa 7.2 magnitude nga linog nga nitay-og sa Bohol ug Sugbo sa 2013. Sa mando ni kanhi Mayor Mike Rama, gi-demolish ang karaang building ug gisugdan pagtukod ang bag-ong 10 ka andana nga CCMC sa 2015, onse ka tuig na ang nakalabay.
Sumala sa giproponer nga resolusyon sa Cebu City Council, ang mga kontrata gikan sa Phase 1 hangtod sa Phase 4 mokabat sa P1.842 bilyones. Hangtod sa Hulyo 1, 2025, ang kagamhanan sa siyudad nakabayad na og P967.37 milyones ngadto sa mga contractor.
Dunay kalainan sa taho sa Commission on Audit (COA) nga nag-ingon nga niabot na sa P1.13 bilyones ang nagasto sa syudad sa Sugbo sa CCMC project. Ambot unsay nahitabo niadtong gipasiatab nga mga minilyon ka pesos nga pledges, mga panaad sa amot sa pagpatukod sa maong hospital.
Kon mahuman pa unta sa hinapos ning tuiga ang Phase 5 construction sa CCMC ug makasugod na sa operasyon sa sayong bahin sa 2027, madugangan unta og 400 ngadto sa 500 ka hospital beds ang CCMC ug makahatag og tertiary healthcare services.
Apan gihunong una kay korehian pa ang mga technical deficiencies. Ingon pa ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, unsaon man pagpadayon sa Dakay Construction nga ang terms of reference ug program of works and estimates di man magtakdo sa kondisyon sa proyekto nga gibiyaan sa unang mga contractor.
Ang kontrata sa Phase 5 nga gi-award sa Dakay Construction sa 2025 mobalor og P683.94 milyones. Ang gobyerno sa syudad migahin sab og dugang P500 milyones ubos sa Supplemental Budget 1 aron mahuman ang CCMC. Ambot kinsa kaha ning idea nga maglain-lain og contractor?