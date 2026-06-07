Barrita: Cebu coastal highway angay dalion

Sa dihang niabot sa kapin sa usa ka gatos ka pesos ang presyo sa gasolina ug diesel, nimingaw ang mga highway sa Sugbo. Nilugak sab ang naghuot nga trapiko sa kadalanan sa dagkong mga siyudad sama sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu.
Apan sa pagkunhod sa mga presyo sa mga produkto sa lana, namalik na sab sa pagbiyahe ang kadaghanan sa mga sakyanan. Nagkahuot na sab ang mga kadalanan. Sa pagsulbad niini, dunay sugyot alang sa usa ka Cebu coastal highway.
Si anhing Gregorio Sanchez Jr., kanhi bise gobernador, nagplano kaniadto sa usa ka Cebu Trans-axial Highway agi sa taliwa sa isla sa Sugbo gikan sa Santander ngadto sa Daanbantayan. Apan nahanaw daw aso ang maong plano nga gibanabanang mobalor gikan sa P40 ngadto sa P120 bilyones.
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Dunay gisugdan nga Metro Cebu Expressway gikan sa Siyudad sa Naga paingon sa Siyudad sa Danao. Apan kanus-a man kini mahuman? Sa usa ka meeting sa Regional Development Council (RDC) 7, nireklamo si Naga City Mayor Val Chiong kay way bisan usa ka tawo nga nakit-an nga nagtrabaho sa maong expressway.
Giduso nila ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro ug Kong. Sun Shimura ngadto sa RDC 7 ang usa ka Cebu coastal highway gikan sa Daanbantayan ngadto sa Santander. Dili ni maglisod sa road right of way kay mag-agi man kini sa daplin sa kadagatan.
Gitumong kini sa pagpalugak sa trapiko, sa paglambo sa turismo ug sa ekonomiya sa Lalawigan sa Sugbo. Apan moagi pa kini sa usa ka feasibility study sa dili pa kini magahinan og budget sa nasudnong kagamhanan.
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Sumala sa Sumbong sa Pangulo website, gigahinan ang Sugbo og P26.7 bilyones alang sa 414 ka flood control projects gikan sa 2022 ngadto sa 2025. Apan sa grabeng pagbaha dala ni bagyong Tino sa Nobiyembre 5, 2025, daghang mga kinabuhi ang nangakalas.
Mas dali nga nagahinan og pundo ang flood control projects, ang uban kanila nahimong mga multo, mga ghost projects, kay sa Metro Cebu Expressway ug sa Cebu Trans-axial highway ni kanhi bise gobernador Greg Sanchez.
Dunay mga proyekto nga duol sa dughan sa mga magbabalaod nga nagpakahilom lang bahin niini. Ang Kongreso maoy nagkupot sa puntil sa gobiyerno. Basin maduol sab sa dughan sa mga magbabalaod ang Cebu coastal highway.