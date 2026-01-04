Barrita: Daghang mga Pinoy nawad-an sa paglaum, unsay hinungdan?

Mas nikunhod ang paglaom sa mga Pilipino alang sa tuig 2026, sumala sa ulahing nationwide survey sa Social Weather Stations (SWS). Gihimo sa SWS ang survey gikan sa Nobiyembre 24 hangtod 30, 2025, ug gipagawas niadtong Disyembre 31.
Nagpakita kini nga 89 porsiyento sa mga hamtong nga Pilipino nisulod sa Bag-ong Tuig nga adunay paglaum, samtang 11 porsiyento ang nisulod nga adunay kakulba o kahadlok.
Mas daghan gihapon ang mga Pilipino nga malaumon, pero ang 89-porsiyento nga rating mas ubos kon itandi sa 90 porsiyento sa 2024 ug 96 porsiyento sa 2023. Kini ang labing ubos nga natala sukad niadtong 2009.
○ ○ ○
Apan wa malakip sa survey kon unsay hinungdan nga nikunhod pa ang paglaum sa mga Pilipino. Hinumdumi nga gihimo ang survey human sa pagbuto sa nikabat sa usa ka trilyon (1 sundan og 12 ka zero) ka pesos nga pangurakot sa flood control scandal.
Dunay saad si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga way merry Christmas ang opisyales, mga contractor ug uban pang mga nalamabigit sa flood control, nga ang nangawkaw sa kuwarta sa katawhan mapriso na sa wa pay Pasko.
Apan sa mga kaso nga ingon kadako sa flood control scandal, nag-unang babag niini mao ang due process of law. Hinuon, duna nay gisampulan, ang contractor nga si Sarah Discaya, kinsa nagtingkagol na karon sa bilangguan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
○ ○ ○
Maglisod sab ang mga imbestigador kon si kinsa ang gukdon. Sama sa gibutyag ni Batangas 1st District Rep. Leandro Legarda Leviste nga ang Cebu 7th District dunay gahin nga P32.87 bilyones gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) gikan sa 2023 ngadto sa 2026.
Si kanhi Kongresista Peter John Calderon sa maong distrito nga naglankob sa mga lungsod sa Dumanjug, Ronda, Alcantara, Moalboal, Badian, Alegria, Malabuyoc ug Ginatilan, niingon nga di siya maoy nakontrolar niini kay mga proyekto kini sa DPWH.
Niangkon siya nga ang pundo nga ubos sa iyang personal discretion, nga siya maoy magbuot kon asa gastuhon sa lokal nga panginahanglan, anaa lang sa P150 milyones ngadto sa P200 milyones matag tuig. Unsa man diay nang P32.87 bilyones, murag uhong nga niturok lang human sa dugdog ug kilat?