Barrita: Daghang pobre sa labing dato nga probinsiya

Nagtagay og Kulafu ang managkumpare ug namalandong sa ilang kakabus. Ang usa miingon, “Paita na ron, pre. Wa na mi kan-on kay mahal kaayo ang bugas.” Taud-taod mibagting ang iyang cellphone ug iyang gitubag. “Kinsa to pre?” nangutana ang kumpare. “Si misis. Nag-away na sab kuno ang mga bata. Nagbinatoay og adobo.”

Mao tingali ni ang nakabentaha sa mga Pilipino. Bisan sa kalisod, makatagay pa og bino ug makapasiaw pa.

Dakong sayop kadtong kandidato sa pagkapresidente nga miingon nga aron dungan nga masulbad ang gutom ug kakabus, ipakaon ang mga kabus sa mga gipanggutom.

Labi na dinhi sa lalawigan sa Sugbo, nga nagpabilin sa siyam ka sagunson nga tuig nga maoy “richest province,” ang labing dato nga probinsiya sa tibuok Pilipinas, sumala pa sa labing ulahing tinuig nga financial report sa Commission on Audit (COA).

○ ○ ○

Ang COA, sa iyang Annual Financial Report for Financial Year 2022 for Local Government Units, miingon nga ang lalawigan sa Sugbo adunay assets nga kapin sa P235 bil­yones. Kuhaan sa liabilities nga kapin sa P4.8 bilyones, ang equity sa probinsiya anaa sa kapin sa P230.9 bilyones.

Di lang kay ang lalawigan sa Sugbo, hastang mga siyudad sa Mandaue ug Cebu, naa sa listahan sa Top 10 nga labing dato nga mga siyudad sa Pilipinas.

Ang Mandaue City milandig sa ika-unom sa asset nga kapin sa P34 bilyones, samtang ang Cebu City anaa sa ika-walo sa asset nga kapin sa P30 bilyones.

Apan bisan pa sa kadato sa lalawigan sa Sugbo, aduna gihapoy 1.72 ka milyon ka mga tawo nga kabus sa unang semester o unom ka buwan sa tuig 2023, sumala pa sa Philippine Statistics Authority (PSA).

○ ○ ○

Giunsa man pag-ila sa PSA ang mga kabus? Sumala sa PSA ilhon nga kabus kadtong mga tawo kansang income menos sa per capita poverty threshold.

Sa Central Visayas, ang usa ka pamilya nga dunay lima ka sakop manginahanglan og P14,203 nga income matag buwan.

Sa ilang kwentada, ang ma­ong kantidad mao ang igo sa ilang minimum basic food and non-food needs.

Sa unom ka buwan sa unang semester sa 2023, ma­nginahanglan og P17,044 ang kada usa ka tawo o P95 kada tawo sa matag adlaw.

Lisud tugkaron kon nganong daghang mga kabus sa labing adunahan sa lalawigan sa tibuok nasod. Lisud ang mangita’g kuwarta.

Apan matod pas taga Cabadiangan, kon di kana mohangad sa langit ug magsigi ka na lang og duko kay mangita ka’g sensiyo, di na ka maka­kita sa mga bituon.