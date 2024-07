Barrita: ‘Designated survivor’ sa Sona

Sa US TV series nga “Designated Survivor,” si Housing and Urban Development Secretary Thomas Kirkman maoy gi-designate nga survivor. Atol sa State of the Union (Sotu), miulbo ang Capitol Building. Namatay ang presidente ug ang tanang mga opisyales sa line of succession. Si Kirkman maoy nahimong presidente.

Sa Estados Unidos, usa ka sakop sa Cabinet dad-on sa usa ka “secure location” samtang ang US President mo-deliver sa iyang Sotu atubangan sa joint session sa Kongresso ug mga sakop sa Cabinet didto sa US Capitol. Tumong niini nga di maputol ang line of succession kon dunay catastrophic event atol sa Sotu.

Si Bise Presidente Sara Duterte namahayag nga di siya motambong sa ikatulong State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. karong Hulyo 22, 2024.

Matod pa niya, “I am appointing myself as the designated survivor.” Si Duterte miluwat sa katungdanan isip Kalihim sa Edukasyon niadtong Hunyo 19.

Duna bay designated survivor sa Pilipinas sama sa Estados Unidos?

Wa. Ang line of succession sa Office of the President nga gilatid ubos sa Article VII, 1987 Constitution limitado ra sa bise presidente, presidente sa Senado ug speaker sa House of Representatives. Way labot sa line of succession ang chief justice sa Supreme Court.

Ang bise presidente maoy molingkod o mohulip isip presidente kon ang presidente mamatay, ma-disabled o moluwat sa katungdanan.

Ang Senate President maoy molingkod isip presidente kon mamatay, ma-disabled o moluwat sa katungdanan ang presidente ug bise presidente.

Ang Speaker of the House of Representatives maoy molingkod nga presidente kon mamatay, ma-disabled o moluwat sa katungdanan ang presidente, bise presidente ug Senate President.

Gimanduan ang Kongresso sa pagpasar og balaod nga magtawag sa usa ka special election tulo ka adlaw human mabakante ang Office of the President ug Vice President. Ang special election kinahanglan nga ipahigayon 40 ka adlaw human sa pagpasar sa maong balaod ug di molapas sa 60 ka adlaw human sa pagpasar niini.

Sa 2019, si kanhi Senador Panfilo Lacson mipasaka sa usa ka balaudnon nga magpalapad unta sa presidential line of succession nga maglakip sa usa ka “designated survivor” clause. Apan wa mapasar ang maong balaudnon.

Ubos sa maong balaudnon, giproponer ni Lacson nga ipuno sa bise presidente, Senate president ug House speaker sa line of succession ang labing senior nga senador subay sa gidugayon sa pagserbisyo sa Senado, ang labing senior nga kongresista subay sa gidugayon sa pagserbisyo sa House of Representatives ug usa ka sakop sa Cabinet nga i-designate sa presidente.

Gipasaka ang maong balaudnon isip panagana kon ang pangulo, puli pangulo, pangulo sa Senado ug speaker sa House of Representatives mangamatay o ma-disabled sa usa ka terrorist attack atol sa SONA. (edbarrita@gmail.com)