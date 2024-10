Barrita: Dili final pero executory

Gimando sa Office of the Ombudsman niadtong Oktubre 3 nga taktakon sa serbisyo sila si Mayor Michael Rama sa Siyudad sa Sugbo ug si Mayor Jonas Cortes sa Siyudad sa Mandaue. Ang duha naka-file na sa ilang certificate of candidacy (COC) alang sa reelection sa 2025 midterm elections.

Apan gipatuman na ang ilang dismissal nga naglakip sa diskwalipikasyon. Busa namiligro nga makanselar ang ilang COC subay sa Commission on Elections (Comelec) Resolution 11044-A nga nagmando sa pagkanselar sa COC sa mga kandidato nga gipahamtangan og diskwalipikasyon sa Ombudsman.

Si Rama napamatud-an sa Ombudsman nga sad-an sa kasong nepotismo ug grave misconduct tungod sa pagpatrabaho sa duha niya ka mga bayaw sa Cebu City Hall. Samtang si Cortes napamatud-an nga sad-an sa grave misconduct sa pagtugot sa padayon nga operasyon sa usa ka cement batching plant nga way business ug environmental permit.

Ang duha ka mga mayor mipasaka og petisyon atubangan sa Korte Suprema sa pagpugong sa Comelec sa pagpatuman sa Comelec Resolution 11044-A nga magkanselar sa ilang sertipiko de kandidatura, subay sa mando sa Ombudsman.

Nganong gipatuman man dayon ang desisyon sa Ombudsman? Subay kini sa Section 7, Rule III, Administrative Order No. 07, ang “Ombudsman Rules of Procedure” nga nagkanayon, “A decision of the Office of the Ombudsman in administrative cases shall be executed as a matter of course.”

Bisan ang pagpasaka og apelasyon di makapugong sa pagpatuman sa maong desisyon subay sa ikaduhang paragraph sa Section 7, Rule III nga nagkanayon, “an appeal shall not stop the decision from being executory.” Ipatuman dayon.

Subay sa Ombudsman Memorandum Circular No. 01, series of 2006, ang pagpasaka sa usa ka motion for reconsideration o usa ka petition for review atubangan sa Office of the Ombudsman "does not operate to stay the immediate implementation of the foregoing Ombudsman decisions, orders or resolutions.”

Sa kaso nga Quisumbing v. Ochoa (G.R. No. 214407, March 3, 2021) ang Korte Suprema miingon nga "regardless of the availment of remedies from decisions of the Ombudsman in administrative cases, the execution of such decisions shall proceed as part and parcel of standard procedure."

Unsa man ang makapugong sa pagpatuman sa desisyon sa Ombudsman? Ang samang lagda nagkanayon, "Only a Temporary Restraining Order (TRO) or a Writ of Preliminary Injunction, duly issued by a court of competent jurisdiction, stays the immediate implementation of the said Ombudsman decisions, orders or resolutions."

Ang desisyon sa Ombudsman immediately executory bisan kon di pa kini final. Mao kana nga gipatuman dayon sa Department of the Interior and Local Government ang pagpalagpot sa duha ka mga mayor gikan sa serbisyo. — edbarrita@gmail.com