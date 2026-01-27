Barrita: Driver’s license di na konpiskahon

Usa ka drayber nadakpan sa usa ka traffic enforcer tungod sa overspeeding. Gitestingan sa traffic enforcer ang drayber sa paggamit sa kambyo gikan sa primera, segunda, ug tersera. Pasar ang drayber. Dayon nangutana ang enforcer, “Ang kuwarta?” Tubag sa drayber, “Naa sa jacket sa lisensiya, boss.”
Ginaingon nga ang pagkonpiskar sa driver’s license usa sa mga hinungdan sa pangurakot sa mga nagpatuman sa lagda sa trapiko. Naglabi lagi ang mga tarong. Apan ingon pas taga Cabadiangan, “Sa usa ka bulig nga lubi, di kalikayan nga dunay masagol nga lubing buang.”
Nagkadako ra ba karon ang multa sa mga kalapasan sa lagda sa trapiko. Kon moreklamo ang drayber sa kamahal sa multa, ang mga nagpatuman igo lang moingon nga kon nagtuman pa lang ang drayber sa lagda sa trapiko, di unta siya mamultahan.
Dunay maayong kalambuan. Gimanduan sa Department of Transportation (DOTr) ang Land Transportation Office (LTO) sa pagsuspenso sa pag-imbargo sa driver’s license sa mga motorista nga nasakpan nga nakalapas sa mga lagda sa trapiko. Ang memorandum giluwatan niadtong Enero 9, 2026, ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
Samtang ang LTO nipagawas na og implementing guidelines nga naghatag sa mga motorista og 15 ka working-day settlement period sa multa sa traffic violation ug sa dili pagkonpiskar sa driver’s license subay sa DOTr Transportation Memorandum Circular No. 2026-001.
Giluwatan kini ni Assistant Secretary Markus V. Lacanilao, hepe sa LTO, alang sa estriktong pagpatuman sa tanang LTO regional directors, assistant regional directors, district office heads, heads of Traffic Adjudication Service (TAS) ug tanang mga tinugyanan sa balaod.
Ang DOTr Transportation Memorandum Circular No. 2026-001 nagmando sa LTO sa pagpatuman sa bag-ong lagda nga wa nay konpiskahon nga driver’s license.
Busa, giluwatan sa LTO ang implementing guidelines ubos sa Memorandum Circular No. MVL-2026-4846.
Kini maoy nag-standardize sa interpretasyon o sa pagsabot sa tagal sa pagbayad sa multa sa kalapasan sa mga lagda sa trapiko ubos sa Joint Administrative Order (JAO) No. 2014-01.
Apan ang labing mahinungdanon nga probisyon sa circular mao nga dili na konpiskahon ang driver’s license sa panahon sa pagsikop sa drayber. Ubos sa unang lagda sa Temporary Operator’s Permit (TOP), konpiskahon ang driver’s license apan ang masikop makadrayb pa sulod sa 72 ka oras gikan sa pagdakop ug dunay 15 ka adlaw sa pagbayad sa multa.
Ubos sa bag-ong circular, ang 15 ka adlaw nga tagal sa pagbayad sa multa mao ang working days, busa way labot sa ihap sa 15 ka adlaw ang adlaw nga Sabado ug Dominggo ug ang mga adlaw nga gideklarar nga non-working holidays ug ang mga adlaw nga gisuspenso ang trabaho sa gobiyerno.
Gitumong kini aron paghatag sa mga motorista og klaro ug makatarunganon nga tagal sa panahon sa pagbayad sa multa nga di pahamtangan og penalty. Ang pagbayad sa multa sulod sa gikatakda nga panahon pagailhon nga hingpit nga pagtuman sa JAO 2014-01 ug di moresulta sa pagsuspenso sa driver’s license.
Imbes konpiskahon ang driver’s license, ang nakalapas sa lagda sa trapiko ibutang ubos sa alert sa LTO system. Apan kon mapakyas sa pagbayad sa multa sulod sa gitagal nga panahon, awtomatik nga masuspenso og marebukar ang driver’s license sa 30 ka adlaw, subay sa JAO 2014-01, gawas sa bayranan nga multa ug penalty. (edbarrita@gmail.com)