Barrita: Drug-dependency test dili rikisito sa plea-bargaining sa drug cases

Giklaro sa Korte Suprema nga dili usa ka rikisito ang usa ka drug-dependency test sa pag-aprobar o pag-deny sa usa ka plea-bargaining proposal sa mga kaso sa ilegal nga drugas.

Mao kini ang unod sa desisyon Sypreme Court En Banc sa gihugpong nga mga kaso sa People v. Montierro, (G.R No. 254564), Baldadera v. People (G.R. No. 254564); ug Re: Letter of the Philippine Judges Association Expressing its Concern over the Ramifications of the Decisions in G.R. No. 247575 and G.R. No. 250295 (A.M. No. 21-07-16-SC).

Gibarugan sa Supreme Co­urt En Banc ang pagka-inde­­pendiente sa Labaw’ng Huk­manan mahitungod sa iyang rule-making power sa pagresolbar sa panagsungi tali sa Department of Justice (DOJ) Circular No. 27, nga nagdili sa plea bargaining sa mga kaso sa illegal sale of dangerous drugs ngadto sa mas ubos nga krimen nga illegal possession of drug paraphernalia ubos sa Republic Act No. 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ug sa SC Re­solution sa A.M. No. 18-03-16-SC nga nagsagop sa Plea Bargaining Framework in Drugs Cases.

Sa ato pa, mopatigbabaw gyud ang lagda sa Korte Suprema mahitungod sa plea-bargaining sa mga kaso sa ilegal nga drugas kay sa circular nga giluwatan sa De­partamento sa Hustisya.

Sa pag-aprobar sa plea-bargaining proposals sa mga ka­so sa ilegal nga drugas, ang Labaw nga Hukmanan iingon nga ang angay nga timbang-timbangon mao ang cha­racter, ang kinaiya, sa akusado kon usa ba siya ka recidivist o habitual offender, nailhan sa komunidad nga usa ka drug addict ug barumbado, o niagi na og rehabilitation apan nibalik gihapon sa paggamit sa illegal nga drugas o kaha nakiha na siya sa makadaghan ka higayon.

“After approval of a plea-bargaining proposal, trial courts shall then require the conduct of a drug-dependency assessment of the accused, not as a condition sine qua non (without which, not) for the plea bargaining but instead to ensure the applicant undergoes treatment and rehabilitation or counseling if needed,” nagkanayon ang 16 ka pahina nga desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Henri Inting.

Di rikisito ang drug-dependency test aron maaprobahan ang plea-bargaining kay ang tumong sa drug-dependency test mao man nga maatiman ang usa ka akusado nga mahibaw-an nga drug dependent nga matambalan, ma-rehabilitate ug mahatagan og counseling, kon gikinahanglan.

Ang Korte Suprema, sa ka­so nga People vs Montierro, nii­ngon nga ang tumong sa plea-­bargaining mechanism sa cri­minal procedure mao ang pag­kab-ot sa “efficient, speedy, and inexpensive disposition of a case.”

Sa maong kaso, si Associate Justice Amy Lazaro-Javier, sa iyang opinion, miingon nga ang paghimo’ng rikisito sa drug test sa plea-bargaining makalangay sa pagtapos sa usa ka kasong kriminal kay way klarong gisitar nga gidugayon sa usa ka “drug-dependency assessment.”

Sa laktod, inigkahuman sa plea-bargaining process, sa dihang maaprobahan na sa korte ang plea-bargaining, diha pa ibutang ang akusado sa drug-dependency test. Di mag-una ang drug-dependency test kay di man diay kini rikisito sa maong proseso. (edbarrita@gmail.com)