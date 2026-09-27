Barrita: Eleksyon sa barangay, SK nauswag na sab

Nauswag sa ikatulong higayon ang Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagpirma niya sa niaging Huwebes sa Republic Act No. 12326. Patas na sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nakauswag sab og katulo sa maong eleksyon.
Ang maong balaod naghimong lima ka mga tuig sa upat ka mga tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay. Tungod niini, ang BSKE nga gikatakda unta sa Nobiyembre 2, 2026 (Adlaw sa mga Minatay), giuswag ngadto sa Nobiyembre 13, 2028.
Nakagasto na ang gobiyerno pinaagi sa Commission on Elections (Comelec) og P8 bilyones alang ekipo ug ubang pagpangandam sa BSKE sa Nobyembre 2. Ang Comelec mangandam man gyud kon dunay gikatakda nga piniliay.
Dunay nag-una nga duha ka mga balaod nga nag-uswag sa BSKE sa wa pa napasar ang RA 12326. Sa Oktubre 10, 2022, gipirmahan ni Presidente Marcos ang RA 11935, nga nag-uswag sa BSKE gikan sa Disyembre 5, 2022 ngadto sa Oktubre 30, 2023.
Gideklarar kini sa Korte Suprema nga unconstitutional sa Hunyo 2023. Sa Agusto 13, 2025, gipirmahan sa pangulo ang RA 12232, nga nag-uswag na sab sa BSKE gikan sa Disyembre 1, 2025 ngadto sa Nobyembre 2, 2026. Ang RA 12232 nagpataas sab sa termino sa mga opisyal sa barangay ug SK gikan sa tulo ngadto sa upat ka tuig.
Katapusang gipahigayon ang BSKE sa Oktubre 30, 2023. Adunay mokabat sa 672,016 ka pinili nga mga posisyon sa barangay sa tibuok nasod. Naglakip kini sa 42,001 ka punong barangay (kapitan), 294,007 ka mga barangay kagawad (konsehal), 42,001 ka SK chairperson ug 294,007 ka konsehal sa SK.
Unsa bay maani sa mga opisyal sa barangay? Ubos sa Local Government Code of 1991, makadawat sila og honoraria nga labing ubos P1,000 kada buwan sa kapitan ug P600 kada buwan sa konsehal. Sa 1996, gilakip sila sa Executive Order No. 332 ubos sa unified position classification and compensation system sa gobiyerno.
Ang ilang honorarium moabot na sa maximum nga tugbang sa first step sa Salary Grade 14 (P32,321) sa kapitan ug Salary Grade 10 (P22,190) sa mga konsehal. Pero mag-agad kini sa pundo sa barangay.