Kon ang usa ka Pilipino nakahimo og krimen sa laing nasod, pasakaan siya og kaso didto, mahimo ba siyang itahan sa Pilipinas sa maong nasod aron moatubang sa husay sa iyang kaso didto?
Mahimo kini kon ang Pilipinas ug ang maong nasod adunay extradition treaty, agreement, mga kasabutan nga ang usa ka nasod motahan ngadto sa laing nasod sa iyang citizen o tawo nga anaa sa iyang hurisdiksyon nga akusado o konbiktado sa usa ka krimen.
Ang Pilipinas dunay extradition treaty sa 12 ka nasod ug usa ka administrative region.
Naglakip kini sa Australia, Canada, China, Hong Kong, India, Indonesia, Spain, Thailand, Russia, South Korea, Switzerland, United Kingdom, ug United States.
Ang Pilipinas duna say transfer of sentenced persons agreement tali sa Hong Kong, Spain ug Thailand.
Ang ilang mga citizen nga makonbikto sa Pilipinas mahimong adto mapriso sa ilang nasod. Kay reciprocal man kini, ang Pilipino nga makonbikto sa maong mga nasod mahimong anhi magsilbi sa sentensiya sa Pilipinas.
Ang mga akusado sa Pilipinas nga makasibat ngadto sa laing nasod, sagad magpili sa mga nasod nga way extradition treaty o ubang mga kasabutan sa Pilipinas. Sa ingon nga paagi, dili sila madali sa pagpadala nganhi sa Pilipinas.
Ang proseso sa extradition magsubay sa giaprobahan sa Supreme Court (SC) En Banc nga Rules on Extradition Proceedings (Rules) pinaagi sa usa ka resolusyon nga penitsahan og Abril 8, 2025, ang A.M. No. 22-03-29-SC.
Nag-atubang karon sa kasong extradition sa Estados Unidos si pastor Apollo Quiboloy nga nagtawag sa iyang kaugalingon nga “Appointed Son of God” ug ingon sa untouchable leader, dili matandog nga pangulo, sa relihiyusong pundok nga Kingdom of Jesus Christ (KOJC).
Gipasakaan siya didto sa Estados Unidos sa mga kasong international and child sex trafficking, forced labor conspiracies, visa fraud ug bulk cash smuggling. Nag-atubang sab siya og mga kasong qualified human trafficking ug child abuse sa mga korte sa Makati City, Pasig City ug Quezon City.
Usa ka Makati Regional Trial Court, nga nakakita og “extraditable offenses” batok kang Quiboloy, niluwat niadtong Nobiyembre 12 og mga orden de arresto ug hold departure order batok kaniya ug sa iyang kaubang mga akusado, sila si Teresita Tolibas Dandan ug Helen Panilag. Si Quiboloy gidetinir karon sa Pasig City jail, samtang at large o gipangita pa sa mga tinugyanan sa balaod sila si Dandan ug Panilag.
Nitumaw karon ang pangutana kon angay ba nga itahan sa Pilipinas si Quiboloy ug ang iyang mga kaubang akusado ngadto sa Estados Unidos. Nag-atubang siya og ang iyang mga kauban og mga kaso sa Plipinas ug sa Estados Unidos.
Nangtipun-og ang mga kaso sa mga korte sa Pilipinas. Busa gipaabot nga malangay ang pagbista sa ilang mga kaso dinhi. Sukwahi ang kahimtang sa pagbista sa mga kaso sa Estados Unidos.
Ang mga opisyales sa Department of Justice namahayag nga ang Article 11 sa 1994 Philippines-US Extradition Treaty nagtugot sa Pilipinas sa pagtugyan ni Quiboloy ngadto sa kustodiya sa Estados Unidos bisan pa kon dunay pending nga kaso batok kaniya sa Pilipinas.
Gawas pa, gitugotan ang online hearing sa mga korte sa Pilipinas ubos sa A.M. No. 24-11-02-SC nga giaprobahan sa Nobiyembre 2025 ug nahimong epektibo karong tuiga.
Mabista gihapon ang iyang kaso sa Pilipinas bisan kon tua na siya sa gawas sa nasod. Apan ang desisyon kon i-extradite ba si Quiboloy anaa sa mga namunoan sa nasod. (edbarrita@gmail.com)