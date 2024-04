Barrita: ‘Fugitive from justice’

Ginaingon nga way makalingkawas gikan sa tag-as nga mga kamot sa balaod. Sa Iningles, “the long arm of the law.”

Tulo ka mga tawo nga pinangita sa balaod na-corner sa mga polis.

Ang una misiyagit og “tsunami” maong nanagan ang mga polis paingon sa bukid. Nakaipsot siya.

Ang ikaduha misiyagit og “earthquake” mao nga nilikay ang mga polis ngadto sa dakong hawan.

Nakaipsot siya. Ang ikatulo misiyagit og “fire.” Girakrakan siya sa mga polis. Patay.

Ang maong panultion gikan pa sa panahon sa mga hari kansang gahom moabot sa tanang suok sa iyang gingharian.

Sa samang paagi, ang mga pinangita sa balaod, sa kadugaayan, masakpan ra gyud.

Unsa man ang gitawag nga fugitive from justice?

Sumala sa Memorandum Circular No. 201, series of 1968 nga giluwatan niadtong Agusto 23, 1968 ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang usa ka fugitive from justice mao kadtong:

1) tawo nga gipasakaan og kasong kriminal sa korte apan wa pa masikop.

2) kadtong nipiyansa apan wa na motunga sa korte.

3) kadtong nieskapo gikan sa penal institutions ug local nga prisohan.

4) kadtong nieskapo sa mga correctional institutions.

5) kadtong nasakpan sa akto nga naghimo og krimen.

6) kadtong nalambigit sa kasong pagpatay ug nakonpirmar sa mga tinugyanan sa balaod.

7) mga pirata ug mga bandido.

Subay niini, si Pastor Apolo Quiboloy, pangulo sa pundok relihiyuso nga Kingdom of Jesus Christ (KJC), matawag nga usa ka fugitive from justice.

Kini tungod kay nag-atubang siya og daghang mga kaso sa korte sa Pasig City ug Davao City, lakip na sa way piyansa nga kaso sa qualified human trafficking ug wa pa masikop.

Unsay krimen nga nahimo sa usa ka tawo nga magtago sa usa ka fugitive from justice?

Nakahimo siya sa krimen nga obstruction of justice nga gisilutan ubos sa Presidential Decree No. 1829 nga giluwatan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. niadtong Enero 16, 1981.

Ang Section 1 niini nagkanayon:

“The penalty of prision correccional in its maximum period, or a fine ranging from 1,000 to 6,000 pesos, or both, shall be imposed upon any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases by committing any of the following acts:

(c) harboring or concealing, or facilitating the escape of, any person he knows, or has reasonable ground to believe or suspect, has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest prosecution and conviction.”

Mao kini ang hinungdan nga gihimakak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga alegasyon nga iyang gitagoan si Quiboloy. Gani, siya miingon nga mohatag siya og kuwarta kon makit-an si Quiboloy sa iyang balay. (edbarrita@gmail.com)