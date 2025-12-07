Barrita: Gikaintapan nga kanhi PNP chief nagtago na?

Daw dili katuohan nga ang usa ka kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP), nga nagpatuman sa duguong gubat kontra sa illegal nga drugas nga mikalas sa libo ka libong mga kinabuhi, nahimo nga senador, karon nagtago-tago na.
Gikataho nga si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa wa na motunga sa mga sesyon ug hearing sa Senado sukad sa Nobiyembre 10 ning tuiga human sa pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa usa ka radio interview nga miluwat na ang International Criminal Court (ICC) sa usa ka warrant of arrest batok kaniya.
Nunot kini sa war on drugs nga gipatuman ni Senador Bato samtang siya pa ang hepe sa PNP sa administrasyon ni kanhi Presidente Ridrigo Roa Duterte. Si Duterte gibilanggo na sa headquarters sa ICC sa The Hague, Netherlands ug nag-atubang sa kaso nga crimes against humanity.
○ ○ ○
Si Senador Panfilo “Ping” Lacson miingon nga si Senador Bato nagpasiaw sa ilang chat group nga palabwan niya ang record ni Lacson sa pagtago-tago. Si Lacson, laing kanhi hepe sa PNP, niagi sab sa pagtago-tago.
Sa 2010, si Lacson nagtago-tago bisan wa pay giluwatan ang korte nga orden de arresto batok kaniya tungod sa iyang giingong kalambigitan sa pagpatay sa publicist nga si Salvador “Bubby” Dacer ug sa iyang drayber nga si Emmanuel Corbito sa tuig 2000.
Apan matod pa ni Senador Lacson, wa pay opisyal nga orden de arresto nga giluwatan batok kang Senador Bato. Sama ni Senador Lacson, naneguro lang si Senador Bato kay lakip man siya sa gipasakaan sa kasong crimes against humanity. Layo baya ang The Hague. Sus, kon madala ka didto, makabalik pa kaha ka?
○ ○ ○
Duha ka mga kanhi hepe sa PNP nga napiling mga senador nalakip sa duwa nga hide and seek. Nipatim-aw si Senador Lacson sa dihang gisalindot na ang kaso batok kaniya. Wa nay kuyaw nga mabilanggo. Ang tambag ni Senador Lacson, hepe sa PNP sa administrasyon ni kanhi Presidente Joseph “Erap” Estrada, tago na lang gyud Senador Bato taman sa ginhawa kon wa kay intensiyon nga mosurrender.
Sa mga tinugyanan sa balaod, matod pa ni Senador Lacson, pangitaa ninyo taman sa ginhawa si Senador Bato. Wa diay niya tudloi si Senador Bato kon giunsa niya pagtago nga wa man gyud siya makit-i?