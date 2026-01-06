Barrita: Giya sa pag-ila sa social media account sa kasong kriminal

Unsaon man sa pag-ila sa social media account, kon ang gi-post sa maong account maoy sinugdan sa usa ka kasong kriminal?
Sa kaso nga XXX v. People (G.R. No. 274842, October 22, 2025) gilatid sa Korte Suprema ang mga guidepost kon giya sa pagprobar kon si kinsa ang tag-iya o nagkontrolar sa usa ka social media account labot sa mga kasong kriminal.
Sa desisyon nga sinuwat ni Associate Justice Ramon Paul L. Hernando, ang Supreme Court First Division nidason sa pagkakonbikto ni XXX tungod sa psychological violence batok sa iyang kanhi uyab nga si AAA pinaagi sa pagpost og mga pagtamay ug panglibak sa babaye sa Facebook.
Napamatud-an sa Korte Suprema nga si XXX maoy naghimo sa Facebook post ug anaa ang tanang elemento sa krimen nga psychological violence ubos sa Section 5(i), Republic Act No. 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children (Anti-VAWC) Act, lakip na ang bugal-bugal sa publiko nga giantos ni AAA.
Gipahamtangan si XXX sa pagkabilanggo hangtod sa walo ka tuig ug gimultahan og P100,000. Gimanduan usab siya nga mopahigayon ubos sa psychological counseling o psychiatric treatment.
Si XXX ug AAA nagkauyab sa tulo ka tuig hangtod nga nimabdos si AAA. Nitanyag si XXX nga pakaslan si AAA apan nibalibad kini tungod sa ilang problema. Ang babaye maoy nagbuhi sa ilang anak nga babaye samtang nagpuyo sa ginikanan sa babaye.
Sa pagbisita sa ilang anak nga babaye, si XXX nibunlot ni AAA ug gihinol. Tungod sa trauma, gi-block siya ni AAA sa iyang social media accounts, lakip sa Facebook. Paglabay sa pipila ka tuig, ang mga igsuon ni AAA nakadawat og private message sa Facebook Messenger sa account nga ilang nahibaw-an nga kang XXX. Namasangil si XXX nga si AAA maoy hinungdan sa heart attack sa iyang inahan. Pagkasunod adlaw, nahibaw-an ni AAA gikan sa usa ka higala nga ang samang Facebook account nag-post sa pinulongan nga Kapampangan nga nagtawag kaniya nga hugaw nga pagkabaye, hayop ug naghulga nga sumbagon siya kon makit-an. Gibalik ang mga insulto ug komentaryo sa maong public post.
Tungod sa kahadlok, si AAA nipasaka og kaso batok kang XXX sa kalapasan sa Anti-VAWC Act. Giluwatan ang protection order samtang pending ang kaso. Sa bista, gipresentar ang printouts sa screenshot sa Facebook post. Si AAA niangkon nga siya maoy naghimo sa maong account alang kang XXX. Si XXX maoy nigamit niini. Ang duha ka igsuon ni XXX nitestigo nga kang XXX ang maong account ug nakadawat sila ug mga mensahe gikan sa maong account.
Gihimakak ni XXX nga iya kini apan giila niya ang mga tawo sa profile photo nga mao siya ug usa sa iyang mga anak sa iyang bag-ong kapuyo. Niingon siya nga laing tawo ang nigamit sa maong hulagway ug nga di siya makahimo sa post kay nagtrabaho siya isip usa ka waiter sa restaurant niadtong panahona.
Gikonbikto siya sa Family Court ug sa Court of Appeals nga wa motuo sa iyang panghimakak. Napamatud-an sa korte nga siya ug ang iyang kapuyo nakaila sa mga tawo sa profile photo. Gidasunan kini sa Korte Suprema.
Sa mga kaso nga nagsukad sa social media, ang Korte Suprema niingon nga di lang ang mga elemento sa krimen ang probahon. Kinahanglan usab nga ikonsiderar ang basic features sa matag platform, sama sa Facebook. Mao kini ang guideposts o giya sa pagprobar kinsa ang tag-iya o nagkontrolar sa usa ka social media account:
Pag-angkon sa pagpanag-iya o authorship sa gi-post; nakit-an nga ni-access sa account o ni-compose sa post; mga impormasyon nga nahibaw-an lang sa offender o sa pipila ka mga tawo; pinulongan nga kanunay gigamit sa offender;
Record sa internet service provider, telecommunications company, o social media site, resulta sa device forensic analysis nga nagpakita sa geolocation features ug uban pa nga naglambigit sa account ngadto sa offender;
Mga binuhatan nga susama sa unang mga posts; o ubang mga butang nga nagpakita nga ang offender maoy tag-iya ug dunay access sa account ug maoy author o nagsuwat sa post.
Ginamit ang maong mga giya, napamatud-an sa Korte Suprema nga ang akusado maoy nagsuwat sa Facebook post. Ang account name nagdala sa iyang full name ug ang profile photo nagpakita sa iyang anak sa bag-ong live-in partner.
Ang mga igsuon ni AAA nakadawat ug mga mensahe gikan sa maong account sulod sa pipila ka tuig. Ang post nagpakita sa mga pamahayag nga si XXX nasayod sama sa pag-block ni AAA. – edbarrita@gmail.com