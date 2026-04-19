Barrita: Gobiyerno angay nang mobalhin sa e-vehicles?

Mokabat sa P40 milyones ang gihatag sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo isip fuel subsidy ngadto sa 80 ka mga barangay aron magpadayon ang ilang operasyon taliwa sa taas nga presyo sa mga produkto sa lana.
Tag P500,00 ang nadawat sa matag barangay nga fuel allocation alang sa ilang transportasyon, sa pagtubag sa mga emerhensiya ug pagkolekta sa basura. Nagsugod ang fuel subsidy sa Abril 17 ngadto sa Mayo 17 o hangtod mahurot kini.
Giandam usab sa dakbayan ang P35 milyones nga subsidy program pagsuporta sa 10,000 ngadto sa 15,000 ka mga drayber nga apektado sa kamahal sa gasolina ug diesel. Lakip niini ang mga jeepney drivers, taxi drivers, delivery riders ug mga motorcycle-for-hire operators.
Bisan tuod duna nay rollback sa presyo sa diesel ug gasolina, nagpabilin nga taas gihapon ang ilang mga presyo. Wa pay klaro kon kanus-a kini mahibalik sa presyo sa pagtapos sa buwan sa Pebrero ning tuiga kay tandugunon ang kahimtang sa Middle East.
Panahon na tingali nga panalinghugan ang sugyot ni Marikina City Rep. Miro Quimbo nga himuong electric vehicles ang katunga sa tanang mga sakyanan sa gobyerno. Gawas lang tingali sa mga dagkong trak ug mga ekipo nga di mahimong dekuryente na lang.
Subay sa 2017 data gikan sa Land Transportation Office (LTO), dunay mokabat sa 77,241 ka mga motor vehicles nga narehistro nga gipanag-iya sa gobyerno. Lakip niini ang gipanag-iya sa gobyerno nasyonal, lokal nga kagamhanan ug mga government-owned and controlled corporations.
Si Kongresista Quimbo niingon nga gitun-an karon ang pagbalhin sa katunga sa mga sakyanan sa gobyerno ngadto sa mga electric vehicles sa multi-committee Legislative Energy Action Development (LEAD) Council. Basin mokalit lang sab og saka ang presyo sa mga electric vehicles niini. Nikusog ra ba ang halin niini karon.
Pero ang atong transportasyon, sa mga bus, minibus ug jeepney, nagdagan sa mga produkto sa lana. Ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) gitangtangan pa gyud sa mokabat sa $84.9 milyones nga loan gikan sa World Bank. Mao na lang unta ni ang masakyan sa katawhan kon ang mga depasaheroan di na managan.