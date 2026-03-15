Barrita: Gubat sa Kapitolyo?

Sa nobela ni Ernest Hemmingway mahitungod sa Civil War sa España, ang “For Whom the Bell Tolls” (1940), adunay linya nga nag-ingon, “Que cosa mas mala es la Guerra.” Sa Iningles, “What a horrible thing war is.”
Daghan ang nangamatay. Apan ang mga survivor sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, kon mag-asoy sa ilang kasinatian, kalayaan og balili, lahi sa Balili sa Siyudad sa Naga. Kay di lalim ang gubat, sa siging tago sa kabukiran aron di makit-an sa sundawong mga Hapon ug di maduslakan sa bayoneta.
Mao na nga daghang nakugang sa pagdeklarar ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro nga andam na siya nga makiggubat ni Vice Gov. Glenn Anthony Soco. Matod niya, “I don’t know what he’s trying to do. Is he preparing for war? Because I am prepared for war.” Segunda ni sa gubat sa Iran?
Wa kapugong ang kalma kaayong gobernador nga sagad natong makita nga graceful kaayong mosayaw sa TikTok sa dihang gikuwestiyon ni Soco ang giproponer nga compromise settlement sa bayranan nga buhis sa Apo Land and Quarry Corp. (ALQC) ngadto sa Kapitolyo.
Ang ALQC adunay quarry operations sa mga bukirang barangay sa Siyudad sa Naga ug maoy nag-supply sa limestone sa APO Cement Corporation. Nag-atubang kini og tax assessment nga P1.218 bilyones. Lakip niini ang quarry taxes, monitoring fees ug environmental enhancement fees gikan sa 2009 hangtod sa 2025.
Gisaway ni Soco ang giproponer nga compromise settlement tali sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ug sa ALQC nga magpakunhod sa bayranan nga buhis ngadto na lang sa P211 milyones. Kapin sa usa ka bilyon ka pesos ang napahak.
Gitawag ni Gov. Pam si Soco nga usa ka “hypocrite” kay si Soco maoy author sa usa ka resolusyon nga nag-aprubar sa susamang compromise settlement sa panahon sa administrasyon ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia.
Kini mao ang kasabutan uban sa Dolomite Mining Corp. (DMC) nga gikunhoran sa Kapitolyo ang tax assessment sa maong kompaniya gikan sa P855.9 milyones ngadto sa P56.31 milyones. Mokabat sa P800 milyones ra ang napahak.
Apan giklaro sa gobernador nga aprobahan pa ang compromise settlement sa Provincial Board. Si Soco miingon sab nga dili gubat ang iyang tuyo. Ang iyang tumong mao nga maprotehian ang intereses sa katawhan. Mura’g way gubat nga mahitabo.