Barrita: Habal-habal kontra krimen

Kon nakatabang ang mga habal-habal sa pagbiyahe sa mga pasahero ug pagkarga sa mga kargamento, gigamit usab kini sa mga krimen, sama niadtong mga extrajudicial killings (EJK) nga gihimo sa mga “riding in tandem” ginamit ang motorsiklo.
Gigamit ang mga motorsiklo sa paghimo og krimen kay dali ra man nga makasibat ug makapahilayo gikan sa usa ka lugar nga gihimo ang krimen. Lisod pang mailhan ang naghimo sa krimen kay sagad sa nanagsakay og motorsiklo nagsul-ob man sab og helmet.
Kon gigamit ang habal-habal sa paghimo og krimen, nganong di man kini gamiton sa pagsumpo sa krimen? Maong gipatabang sa Cebu City Police Office (CCPO) ang habal-habal riders sa pagtaho gilayon sa kadudahang mga kalihukan ug mga hulga nga ilang makita nga kinahanglan og aksiyon sa kapulisan.
Gilusad sa CCPO niadtong Oktubre 2 ang Cebu City One-ACT (Against Crimes and Threats) isip kabahin sa pagpalapad sa ilang community-based policing efforts ubos sa Oplan Pakigsandurot. Unang giorganisar ubos sa Cebu City One-ACT ang mga kapunongan sa mga habal-habal drivers sa Siyudad sa Sugbo.
Ang 29 ka pangulo sa maong mga pundok nanumpa na nga mosuporta sa maong kalihukan. Ang maong mga grupo adunay 1,317 ka mga sakop nga habal-habal drivers nga makatabang sa pagsumpo ug pagsulbad sa krimen.
Gipasalamatan ni CCPO Acting Director Police Colonel Ricky Sumalde ang City Community Affairs and Development Unit sa CCPO nga gipangulohan ni Police Major Marvin Fegarido ug ang nisalmot nga habal-habal riders, force multipliers ug ubang nga community partners sa ilang pakigtambayayong.
Ang pagpatabang sa habal-habal drivers sa pagsumpo sa krimen angay nga sundugon sa ubang police units sa mga siyudad ug kalungsoran sa sa Kabisay-an ug Mindanao. Ang mga kriminal karon magbantay na kon adunay habal-habal nga moagi.
Ang ato lang gikatingad-an mao nga sa libo ka libong mga motor nga gihimong habal-habal, wa gihapon makapasar ang Kongresso og balaod nga maghimong legal sa habal-habal isip usa ka mode of transportation. Ang risgo naa sa tanang matang sa transportasyon. Mas kuyaw hinuon kanang duha ray ligid.