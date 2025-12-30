Barrita: Huwes gi-dismiss, gi-disbar tungod sa murder sa laing huwes

Gi-dismiss ug gi-disbar sa Korte Suprema ang usa ka huwes tungod sa iyang pagsugo sa pagpatay sa usa ka kaubang huwes. Mao kini ang kaso nga Judicial Integrity Board v. Presiding Judge Oscar D. Tomarong (A.M. No. RTJ-25-085, July 29, 2025).
Si Tomarong maoy kanhi presiding judge sa Branch 28, Regional Trial Court (RTC), Liloy, Zamboanga del Norte.
Ang hukom sa Korte Suprema nagsukad sa gihimo nga disciplinary proceedings sa Judicial Integrity Board (JIB) batok kaniya.
Ang disciplinary proceedings nagsukad sa pagkakonbikto ni Judge Tomarong sa kasong murder pinaagi sa pagplano sa pagpatay niadtong 2019 ni Judge Reymar L. Lacaya, kanhi presiding judge sa Branch 11, RTC, Sindangan, Zamboanga del Norte.
Sa 2019, gibansili sa Korte Suprema ang duha ka huwes sa ilang mga korte. Human sa bista ni Judge Lacaya sa Branch 28 usa ka hapon niana, nilanog ang mga buto sa pusil samtang si Lacaya naglakaw paingon sa iyang sakyanan nga giparking luyo sa korte. Nakit-an siya nga patay na sa kilid sa iyang sakyanan.
Sa bista sa kasong kriminal ni Tomarong, si Juliber Cabating, usa ka kawani sa obras publikas nga nag-alagad isip katabang ni Tomarong, nitestigo nga gisugo siya sa huwes sa pagpangita og mga hired killer sa pagpatay ni Lacaya. Si Cabating niingon nga si Tomarong nibayad sa mga killer og P250,000 pinaagi kaniya.
Nakonbikto si Judge Tomarong. Giapelar niya kini. Apan sa kasong administratiba, gi-dismiss siya sa Korte Suprema sa iyang pagkahuwes. Gi-forfeit ang iyang retirement benefits, gi-disbar siya busa di na makapanglaban ug gidiskwalipikar siya nga motrabaho pagbalik sa gobiyerno.
Matod sa Korte Suprema, ang murder usa ka kaso nga naglambigit sa moral turpitude, usa ka seryosong kaso nga sukaranan sa pagpalagpot sa puwesto ubos sa Rules of Court. Matod niini, “Moral turpitude refers to acts that are grossly immoral, dishonest, and go against one’s duty to society.”
Nidugang kini nga ang gibuhat ni Judge Tomarong maoy labing grabeng kalapasan sa katungdanan sa usa ka huwes kay gihimo kini batok sa kaubang huwes.
Kini nagkanayon, “The crime involved is a patent breach of the very essence of what it means to be a judge who carries the obligation and privilege of serving the people. At a time when the rise in the attacks against judges has even necessitated the adoption of measures to protect judges, a judge committing the murder of a fellow judge must be punished swiftly and severely.”
Bisan tuod kon giapelar pa ni Judge Tomarong ang iyang criminal conviction, ang Korte Suprema niingon nga wa kinahanglana ang final conviction sa pagpahamtang og administrative penalties.
Sa disciplinary cases, ang gikinahanglan mao ra ang substantial evidence nga nakahimo og krimen ang huwes.
Ang mga kasong administratiba buwag ug lahi og gibug-aton sa ebidensiya sa mga kasong kriminal.
Ang pagka-dismiss sa kasong kriminal di moresulta sa awtomatik nga pagka-dismiss sa kasong administratiba.
Sa maong kaso, napalgan sa Korte Suprema nga dunay substantial evidence nga si Judge Tomarong maoy nag-hire og mga killer sa pagpatay kang Judge Lacaya.
Gawas sa testimoniya ni Cabating, laing saksi nipahayag nga uban siya sa hired killers sa buntag sa wa pa mahitabo ang murder. Laing saksi nakakita sa mga killer nga nisibat gikan sa court building human sa pagpusil.
Napalgan usab sa Korte Suprema nga di na angay si Judge Tomarong nga mag-practice sa iyang propesyon isip abogado kay ang Code of Professional Responsibility and Accountability nagdili sa mga abogado sa binuhatan nga supak sa balaod, dili matinud-anon, ug supak sa moralidad.
Ang usa ka abogado nga mosalikway sa kasagrado sa kinabuhi sa usa ka tawo dili angay nga magpabilin nga sakop sa legal profession.
Gawas pa niana, way molabaw pa sa balaod, bisan ang mga sakop sa hudikatora. Matod niini, “No one, not even members of the Bench, is above the law. Judges are the embodiment of law and justice . . . The Judiciary’s task of maintaining the people’s trust is undermined whenever judges neglect their duties, and worse, violate the laws that they are supposed to uphold. This case is the Court’s proof of its commitment to the public that no judge who so callously breaches the law and perpetrates an injustice will go unpunished.” (edbarrita@gmail.com)