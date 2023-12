Barrita: Huwes nga bayani

Dunay karaang panultion sa Hebrew nga nagkanayon, “Pikuach Nephesh,” sa Iningles, “He who saves a life saves the world entire.” Sa usa ka talagsaong panghitabo, usa ka huwes maoy nakasalbar, di lang sa usa ka kinabuhi, kon di sa daghang mga kawani ug mga tawo sud sa iyang buhatan.

Niadtong Disyembre 12, 2023, sa mga alas 11:58 ang takna sa kabuntagon, nagka­guliyang ang mga kawani sa Municipal Trial Court (MTC) sa lungsod sa Minglanilla sa habagatang Sugbo sa dihang miulbo ang sunog sa maong korte ug sa ubang mga buhatan sa karaang munisipyo sa maong lungsod.

Usa ang patay, nga gituohang maoy arsonista, samtang 15 ang nangaangol sa maong sunog. Sumala pa sa taho sa Superbalita Cebu, ang presiding judge sa sala diin nagagikan ang kayo, usa sa mga nangaangol, nakigsambunot sa suspek aron luwas nga makagawas ang mga tawo nga naa sa iyang korte.

Ang pasiunang imbestigasyon sa kapulisan sa Minglanilla nagpakita nga ang kayo nagsugod sa sala ni Judge Wilson Ibones. Ang mga saksi mitumbok kang Jose Mesa Agusto, 60, minyo, taga Barangay Panadtaran, San Fernando ug empleyado sa korte ni Judge Ibones, nga maoy nisunog sa mga dokumento ila­wom sa iyang lamesa ginamit ang iyang lighter. Namatay si Agusto sa maong sunog.

Giingong namatikdan ni Judge Ibones ang gibuhat ni Agusto maong iyang gisugo ang usa sa mga staff nga si Darwin Rondina, usa ka process server, aron badlungon si Agusto. Apan imbis mopatuo, giingong nikuha hinuon og tubo sa fluorescent si Agusto nga iyang gigamit sa pagbunal sa ulo ni Rondina ug sa judge ug ubang mga empleyado sa maong lawak.

Samtang nahitabo ang pagpamunal, giingong nakaulbo na ang kayo hinungdan nga nag-panic ang mga empleyado. Wa sila makagawas dayon kay giingong gisirhan ni Agusto ang pultahan. Sa usa ka Facebook post, si Atty. Michael Francis Hubahib miingon nga si Judge Ibones maoy katapusang nigawas sa nagkayo nga edipisyo kay nakig-away pa sa attacker aron maka-eskapo ang ubang mga kawani.

Si Judge Ibones ug ang iyang mga staff nga nakaangkon og mga paso sa kalawasan, gipatambalan sa nagkalain-laing hospital sa siyudad sa Sugbo. Sa usa ka pamahayag, ang Korte Suprema, pinaagi ni Chief Justice Alexander G. Gesmundo, mipasalig sa dinaliang tabang ngadto kang Judge Ibones ug sa iyang staff.

Gihangyo usab sa Chief Justice ang Philippine National Police sa pag-imbestigar sa maong hitabo. Laing imbestigasyon gihimo sa Office of the Court Administrator, pinaagi sa Deputy Court Administrator (DCA) for Visayas Jenny Lind R. Aldecoa-Delorino.

“While a full-scale investigation is still ongoing, I assure Judge Ibones and the members of his staff who were injured in this unfortunate event that the Court will extend the necessary assistance to them. I also asked the Office of the Court Administrator and the Office of DCA Delorino to employ all measures needed to prevent such an incident from happening again,” nagkanayon si Chief Justice Gesmundo. (edbarrita@gmail.com)