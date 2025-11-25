Barrita: Ill-gotten wealth maimbargo bisan ubos sa ngan sa laing tawo

Ang kabtangan nga maangkon sa usa ka opisyal sa gobiyerno samtang naa pa siya sa katungdanan mahimong embarguhon kon klaro nga sobra kini sa iyang legal nga kinitaan, bisan pa kon ibutang sa ngalan sa laing tawo.
Mao kini ang desisyon sa Third Division sa Korte Suprema sa kaso ni anhing Lt. Gen. Jacinto Ligot, kanhi comptroller sa Armed Forces of the Philippines.
Sa maong kaso gidapigan sa Korte Suprema ang pagsakmit sa gobiyerno sa kabtangan, deposito sa bangko, investment accounts ni Ligot ingon man niadtong narehistro sa ngalan sa iyang byuda, mga anak, ug mga paryente.
Si Ligot niretiro sa katungdanan sa 2004. Sa dihang namatay siya sa 2024, gikuwestiyon sa iyang mga anak ang pagsakmit sa iyang mga kabtangan lakip sa mga condominium units.
Ang desisyon nagsukad sa lifestyle check nga gihimo sa Ombudsman.
Napalgan nga mas dako ang kabtangan ni Ligot kay sa iyang kinitaan.
Mokabat sa P135 milyunes ang napalgan nga ill-gotten. Mao kini ang hinungdan sa pagpasa og forfeiture proceedings sa Sandiganbayan.
Lakip sa respondents sa petisyon ang iyang asawa, mga anak, ug mga paryente nga matod pa iyang gigamit sa pagtago sa iyang katigayonan.
Giuyonan sa Sandiganbayan ang petisyon apan balig P102 milyunes ra ang napalgan nga ill-gotten wealth.
Napalgan sab nga dunay mga kabtangan nga gideklarar ubos sa ngalan sa asawa ug mga anak ni Ligot apan gipalit ginamit ang kuwarta ni Ligot.
Gidasunan kini sa Korte Suprema. Matod pa niini nalista ang mga kabtangan sa laing mga tawo, kining mga tawhana way income nga ilang kaugalingon.
Matod sa Korte Suprema: “It bears emphasizing that Republic Act No. 1379 covers not only properties directly under the name of the public officer or employee but also those concealed or transferred to their spouse, relative, or any other person, so long as the true ownership is traceable to the said public officer or employee.”
Matod niini, way kapuslanan ang balaod kon makaeskapo sa silot pinaagi sa pagbutang sa ilang ill-gotten wealth sa ngalan sa laing mga tawo. Ubos sa Section 2 sa maong balaod, adunay presumption sa ill-gotten wealth bisan pa kon ang kabtangan anaa sa ngan sa laing mga tawo. (edbarrita@gmail.com)