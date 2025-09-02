Barrita: Insurance pabayron sa sakyanan nga gi-carnap...

Bisan pa kon nauli ang usa ka sakyanan nga gi-carnap, kinahanglan gihapon nga bayran sa hingpit ubos sa insurance policy ang tag-iya niini, sumala pa sa Korte Suprema.
Mao kini ang unod sa desisyon sa Supreme Court Third Division sa kaso nga Wilfrido C. Wijangco, represented by his son, Andrew C. Wijangco v. UCPB General Insurance Co., Inc. (G.R. No. 257086, April 23, 2025).
Sa desisyon nga sinuwat ni Associate Justice Henri Jean Paul B. Inting, ang SC Third Division nimando sa UCPB General Insurance Co., Inc. sa pagbayad kang Wilfrido C. Wijangco sa iyang naangkon nga kadaot sa pag-carnap sa iyang Jaguar.
Ang anak ni Wilfrido, si Andrew, gitiunan og pusil ug gihulga sa armadong mga tawo samtang didto sa usa ka parking lot. Gidrayban sa mga carnapper ang maong sakyanan ug nisibat pahilayo.
Gitaho ang pag-carnap sa maong sakyanan ngadto sa kapulisan. Ni-file si Wilfrido og insurance claim sa UCPB, lakip sa tanang mga dokumento. Gipahibalo si Wilfrido sa UCPB nga na-recover kini sa Traffic Management Group (TMG).
Gipugngan sa UCPB ang iyang insurance claim ug giingnan siya nga sirad-an kini kon dili siya mosumitir sa TMG investigation clearance.
Kay wala na maglihok ang iyang insurance claim, nipasaka si Wilfrido og kaso batok sa UCPB.
Ang Regional Trial Court (RTC) mipabor kang Wilfrido ug niingon nga ang pagkawat sa sakyanan nisangpot sa kadaot ngadto kaniya ug obligado ang UCPB bisan pa kon nauli ang sakyanan.
Gibali kini sa Court of Appeals (CA) maong niabot sa Korte Suprema.
Gibalik sa Korte Suprema ang desisyon sa RTC.
Matod niini ang kawat nakompleto sa dihang gi-carnap ang sakyanan. Dili mapapas ang pagkawat tungod kay na-recover ang sakyanan.
Matod sa Korte Suprema, dunay tagal nga gisitar ang Section 249 sa Insurance Code alang sa insurer sa pagbayad sa insurance claims human madawat ang proof of loss. Kon molapas ang tagal sa wa pa ma-recover ang sakayanan, ang pagbayad niini mahimong final ug dili na mapugos ang insured sa pagdawat sa sakyanan.
“Insurance would lose its purpose if the insured had to wait indefinitely for recovery or was forced to buy a replacement only to have the original vehicle returned later,” matod sa desisyon.
Sa kaso ni Wilfrido, iyang g-ifile ang proof of loss sa Oktubre 10, 2006, apan ang UCPB nipahibawo kaniya nga na-recover ang sakyanan paglabay sa 162 ka adlaw, lapas na sa 90 ka adlaw nga legal limit. Bisan pa kon na-recover, ang Jaguar ni Wilfrido dili na magamit, daghan na ang parte nga kuwang, dako ang guba.
Gimanduan sa Korte Suprema ang UCPB sa pagbayad ni Wilfrido og P1.8 million isip insurance proceeds ug interest nga doble sa maong kantidad, P180,000 nga attorney’s fees ug P200,000 nga danyos. (edbarrita@gmail.com)