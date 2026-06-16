Barrita: Involuntary servitude

Inahan ngadto sa iyang anak nga babaye: “Anak, nakaseguro ka ba nga buotan nang imong uyab?” Anak babaye: “Ma, segurado gyud ko nga buotan na siya. Nakahuman na gud na siya og 200 ka oras nga community service. Nakaserbisyo na siya sa atong komunidad.”

Dunay nangutana kon mapugos ba ang usa ka tawo nga patrabahuon nga way suweldo isip bayad sa iyang utang. Ang tubag, dili. Kini matawag nga usa ka matang sa involuntary servitude, butang nga ginadili sa atong Konstitusyon.

Ang involuntary servitude mao ang pagpatrabaho nga way suweldo nga naglakip sa slavery o pagpangulipon. Gilakip usab sa involuntary servitude ang human trafficking, ang pagpugos sa usa ka tawo sa pagpatrabaho ubos sa pagpanghulga ug way bayad.

Ang Section 18, Article III (Bill of Rights), 1987 Constitution, nagkanayon, “(2) No involuntary servitude in any form shall exist except as punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted.”

Samtang gidili ang involuntary servitude, gitugotan ang community service kon makonbikto ang usa ka tawo sa usa ka krimen. Giklaro nga mahimo lang kini kon ang silot mao ang arresto menor ug arresto mayor ubos sa Republic Act No. 11362, nga gipasar niadtong Agusto 8, 2019, ang Community Service Act.

Ang arresto menor mao ang pagkabilanggo gikan sa usa ka adlaw ngadto sa 30 ka adlaw, samtang ang arresto mayor mao ang pagkabilanggo gikan sa usa ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa unom ka buwan.

Ang maong mga silot mahimong serbisyohan sa nakonbikto, imbis sa pagkapriso, pinaagi sa community service sa lugar nga nahimo ang krimen subay sa mando sa hukmanan, sa gibug-aton sa krimen ug ubos sa superbisyon sa usa ka probation officer

Samtang ang Article 274, Revised Penal Code, nagkanayon, “Services rendered under compulsion in payment of debts. - The penalty of arresto mayor; in its maximum period to prision correccional in its minimum period shall be imposed upon any person who, in order to require or enforce the payment of a debt, shall compel the debtor to work for him, against his will, as household servant or farm laborer.

Di lang kay gidili sa Konstitusyon, gihimo pa gyud nga usa ka krimen ubos sa Revised Penal Code. Ang mobuhat niini, kon makonbikto, mapriso gikan sa upat ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa duha ka tuig ug upat ka buwan.

Sa ato nang giingon. Ang involuntary servitude gilakip ubos sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, ang Republic Act No. 10364. Mao kini ang definition sa involuntary servitude ubos sa maong balaod:

“(f) Involuntary Servitude – refers to a condition of enforced and compulsory service induced by means of any scheme, plan or pattern, intended to cause a person to believe that if he or she did not enter into or continue in such condition, he or she or another person would suffer serious harm or other forms of abuse or physical restraint, or threat of abuse or harm, or coercion including depriving access to travel documents and withholding salaries, or the abuse or threatened abuse of the legal process.”

Gipugos ang usa ka tawo sa pagpadayon sa pagtrabaho ubos sa hulga nga siya o dunay laing tawo nga pasakitan o dagmalan, kuhaon ang mga travel documents aron dili makabiyahe ug dili suweldohan.

Ang silot sa involuntary servitude ubos ning maong balaod mao ang pagkapriso sa 20 ka tuig ug multa nga dili momenos sa usa ka milyon ka pesos ug dili molabaw sa duha ka milyon ka pesos. (edbarrita@gmail.com)