Barrita: Kalag-kalag

Lawom na ang kagabhion sa dihang nanglaktod ang duha ka babaye nga call center agents latas sa usa ka mamingaw ug mangitngit kaayo nga sementeryo. Nagpaduol sila sa usa ka tiguwang lalake nga naglaktod sab sa sementeryo.
Ang usa kanila niingon, “Kahadlok ba ani oy. Nanlimbawot man akong balhibo.” Nisagbat ang tiguwang sa pag-ingon, “Normal ra gyud na mga inday nga mahadlok ta. Ako bitaw, nahadlok man sab kong moagi dinhi sa buhi pa ko.”
Usa ka tawo nga niagi sa sementeryo nakadungog nga dunay nagsilsil sa usa ka netso. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga nisiaw na sab ang mga kawatan nga wa nay anti-drug war. Busa, iyang gisinggitan, “Hoy nangawat ka no.” Nitubag ang tawo nga nagsilsil sa netso, “Wa tawon oy. Ako rang gikorehian ang wrong spelling sa akong ngan.”
Ginaingon nga “death is the greatest leveler,” kay patas ang tanan, mamatay man gyud, ang kabus ug adunahan. Ma-palasyo, ma-condo, ma-mansion o ma-payag, ma-barong-barong nga karton man ang imong gipuy-an, moabot gyud ang panahon nga manuktok ang kamatayon sa imong pultahan.
Gisaulog karong adlawa ang Adlaw sa mga Minatay. Apan kon mosuroy ka sa mga lubnganan, imong makita ang dakong kalainan sa mga kabus ug adunahan. Ang mga adunahan didto gilubong sa hapsay nga memorial parks, samtang ang mga kabus naghuot nga mora’g sardinas sa mga sam-ang publiko.
Maglisod intawon ang mga buhi nga mobisita sa ilang mga minahal nga nitaliwan na kay wa nay klarong agianan ang paingon sa ilang gilubngan. Magisi pa intawon og panguros ug magpalina kay nakalakang sila sa ubang lubnganan.
Bisan sa pagbilar pa lang makita na ang dakong kalainan sa kabus ug adunahan. Maklaro kaayo kay ang pobre gisulod sa baratuhon nga lungon nga hinimo sa plywood lang samtang ang adunahan gisulod sa luho nga lungon nga moabot sa gatosan ka libo ka pesos.
Nakahinumdom ko sa estorya ni anhing Julian Daan, kanhi Cebu provincial board member ug inilang radio personality nga Esteban Escudero. Niasoy siya sa usa ka pobre nga namatay didto sa usa ka bukirang barangay. Nagtinabangay ang mga silingan sa paggabas og kahoy aron himuon nga lungon.
Sa dihang nahimo na ang lungon nangita sila og bildo aron ibutang sa may ulo sa lungon. Apan wa sila makakita og bildo, busa samin na lang ang gibutang sa lungon. Naigking ang tanan nga nisud-ong sa minatay, kay ang ilang makita ang ila mang nawong.