Barrita: Kalangay sa suweldo, kalbaryo ni Mayor Rama, uban pa

Wa damha nga ang kalangay sa su­wel­do sa upat ka mga kawani ma­oy nahimong kalbaryo ni Ce­bu City Mayor Michael Rama ug laing pito ka mga opisyales.

Unsang pagkaunsaa nga wa sila masuweldohi sud sa napu­lo ka buwan sukad pa sa Hulyo sa miaging tuig?

Ang upat, sila si Sybil Ann Ybañez, Filomena Atuel, Maria Almicar Diongzon ug Chito dela Cerna, tax mappers sa assessor’s office, mipasaka og mga kasong kriminal ug administratiba atubangan sa Office of the Ombudsman tungod niini.

Gisuspenso sa Ombudsman og unom ka buwan sila si Rama, City Administrator Collin Rosell, ang iyang asawa nga City Assessor OIC Dr. Maria Theresa Rosell, Francis May Jacaban sa City Legal Office, assistant department head for operations Angelique Cabugao, admin division head Jay-ar Pescante, assessment of records management division head Lester Joey Beniga ug computer division head Nelyn Sanrojo.

○ ○ ○

Kon kalangay lang sa suweldo ang hinungdan sa pagsuspenso ni Rama ug mga kauban, unsay mahitabo kon nasuweldohan na ang upat ka complainants?

Si Ybañez, usa sa complai­nants, miingon nga nadawat na nila ang ilang suweldo sa upat ka buwan ug naghuwat pa sila sa unom ka buwan nga suweldo.

Ang mando sa Ombudsman sa pagsuspenso kang Rama ug mga kauban nakalupad na. Si Director Leocadio Trovela sa Department of the Interior and Local Government (DILG) 7 miingon nga ila nang na-serve ang mando sa Ombudsman ngadto sa respondents.

Kana, bisan pa kon si Mayor Rama wa na magpakita sa iyang opisina. Morag tagulilung. Apan nakighinabi gihapon siya sa mga tigbalita. Di lang siya motug-an kon hain siya, “for security reasons,” matod niya.

○ ○ ○

Samtang si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia miingon nga gimandoan siya sa DILG 7 “to immediately exercise powers and functions of the local chief executive in an acting capacity.” Busa, karong adlawa, magsugod na siya isip acting city mayor.

Si DILG 7 Director Leocadio Trovela miingon nga ang preven­tive suspension order ngadto ni Ra­ma ug sa laing pito ka mga o­­pisyales “immediately executory.”

Ambot lang kon ngano nga way kalibotan ang mayor niining kasoha. Way due process, matod niya. Tinuod gyud ang giingon ni Benjamin Franklin nga “A small leak will sink a great ship.”