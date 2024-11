Barrita: Kanhi sexual acts sa child sexual abuse case

Mideklarar ang Korte Suprema nga ang ebidensiya nga nagpakita nga ang biktima adunay milabay nga mga kasinatian sa pakighilawas o sexual acts dili madawat sa mga kasong kriminal nga naglambigit sa child sexual abuse.

Mao kini ang unod sa desisyon sa Labawng Hukmanan sa kaso nga People v. Adrales (G.R. No. 242473, May 22, 2024) nga sinuwat ni Associate Justice Antonio T. Kho Jr. sa Second Division sa Korte Suprema.

Sa maong desisyon, napamatud-ang sad-an sa Korte Suprema si Adrian J. Adrales, alyas "Alicia Bakla," sa krimen nga qualified trafficking in persons ubos sa Republic Act No. (RA) 9208, ang Anti-Trafficking of Persons Act of 2003.

Si Adrales gipahamtangan sa silot nga life imprisonment o pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug multa nga P6 milyunes. Gipabayad usab siya sa menor de edad nga biktima og danyos sa kantidad nga P1.8 milyunes.

Mao kini ang nahitabo sa maong kaso. Niadtong Hulyo 2011, giduol ni Adrales ang usa ka 14-anyos nga babaye samtang naglakaw pauli gikan sa usa ka party. Gisabot niya ang babaye nga makighilawas kang Emong. Pagkahuman, iyang gibayran ang menor de edad og P800.

Nahitabo kini sa dugang duha ka higayon sa lainlaing mga lalaki. Gipasakaan si Adrales og kasong qualified trafficking in persons. Sa iyang depensa, si Adrales niingon nga ang maong babaye nagbaligya sa unod, usa ka prostitute.

Gikonbikto si Adrales sa Regional Trial Court kansang desisyon gidasunan sa Court of Appeals. Gipasaka kini ni Adrales sa Korte Suprema kansang desisyon nag-ingon nga anaa ang tanang elemento sa qualified trafficking in persons ubos sa RA 9208 kay menor de edad ang biktima.

Mahitabo ang trafficking kon ang usa ka tawo gi-recruit, gibiyahe, gibalhin, misugot ug sa dili, ubos sa pagpanghulga, pagpugos, panlimbong, abuso sa gahom aron pahimuslan sama sa pagpasulod sa prostitution.

Gisalindot sa Korte Suprema ang depensa ni Adrales nga ang biktima usa na ka prostitute sa wa pa sila magkita.

Ubos sa "sexual abuse shield rule" sa Section 30(a) sa Rule on Examination of a Child Witness, ang ebidensiya nga gitanyag pagprobar nga ang giktima aduna nay kasinatian o kalihukan bahin sa pakighilawas dili madawat sa kasong kriminal nga naglambigit sa child sexual abuse.

Ang sexual abuse shield rule gitumong sa pagpanalipod sa mga biktima batok sa invasion of privacy, kauwawan ug sexual stereotyping nga mahitabo kon ang mga intimate sexual details mabutyag sa publiko. Ang maong proteksiyon makaaghat sa mga biktima sa pagbarog batok sa nangabuso kanila. (edbarrita@gmail.com)