Barrita: Kanihit sa taxi panahon sa Pasko

Usa ka pari nga namatay gipapuyo ni San Pedro sa usa ka apartment didto sa langit. Apan sa dayon niyang sulod sa apartment, iyang nakita nga ang usa ka drayber sa taxi nga gipapuyo ni San Pedro sa usa ka mansion.
Gisukmatan niya si San Pedro, “Naunsa na ni, Nyor? Ako apartment lang, ang drayber sa taxi mansion gyud?” Tubag ni San Pedro, “Ing ani ni, dre. Kon ikaw magwali, ang nanimba mangatulog. Kon siya magdrayb sa taxi, ang pasahero mangadye kay kusog kaayo mopadagan.”
Dihay Hapon nga nasuko kay hinay ang dagan sa taxi nga iyang gisakyan gikan sa airport. Matod niya, “Taxi in Piripins, very srow. In Japan, very fast.” Wa motingog ang drayber. Pag-abot sa iyang hotel sa Cebu City, nahibung ang Hapon kay niabot og P1,000 ang patak sa metro. Igo lang gitudlo sa drayber ang metro ug miingon, “Sir, meter made in Japan. Very fast.”
○ ○ ○
Trabaho na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pag-monitor sa mga taxi nga dunay depektuso nga metro. Ang wa pa gyud masulbad sa LTFRB mao ang kanihit sa taxi sa panahon sa Pasko.
Kon duna may moagi nga taxi nga way pasahero, di sab mopasakay ang drayber kay wa pay kaon. Motukar ang ilang gutom kon daghan ang pasahero. Magpili pa gyud og pasahero. Balibaran kon ang destinasyon moagi sa huot kaayong trapiko.
Niapil ko og linya sa mga nag-atang og taxi didto sa usa ka dapit sa Ayala Center Cebu sa hinangat na ang Pasko. Miabot na lang og usa ka oras, nagkataas ang linya, wa pa gyud mi makasakay. Usa ka senior citizen niingon na lang nga magpatudlo sa apo unsaon pagkuha og Grab car nga masakyan.
○ ○ ○
Dunay mokabat sa 6,200 ka mga taxi nga nagdagan dinhi sa Metro Cebu. Ang mga operators niingon nga saturated na sa taxi ang Metro Cebu. Kana tingali sa ordinaryong mga adlaw. Apan sa panahon sa Pasko ug sa Sinulog nga daghang mga tawo ang moanhi sa Sugbo, kuwang ra kaayo na.
Dunay gilaraw nga mopadagan og 600 ka electric vehicle (EV) taxi units sa Cebu City ug ubang bahin sa Central Visayas. Nindot unta kaayo kon gipadagan pa ni sa nagsingabot ang miaging Pasko. Makunhoran unta ang linya sa mga pasahero, ilabi na sa mga senior citizens.
Apan gipugngan una kini kay gikuwestiyon ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro ang mga kalapasan sa regulatory process sa pagtugot sa pagpadagan niini. Samtang si Cebu City Mayor Archival niingon nga tun-an una ang pagsulbad sa trapiko. Ingon pas taga Cabadiangan, masulbad ang trapiko sa syudad kon moputi ang uwak.