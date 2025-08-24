Barrita: Kapugngan pay baha, ang pangurakot kaha?

Dunay linya sa kanta ni Max Surban nga “Di na Gyud ko Mousab” nga nag-ingon, “Kapugngan pay baha dili ang gugma.” Kon lisod man nga pugngan ang baha, mas lisod pa gyud nga pugngan ang gugma. Ari una ta sa baha kay tingbaha ra ba karon.
Sa nag-eskuyla pa ko sa elementarya sa Cabadiangan, hapit ko maanod sa baha. Sa kahadlok nga mauwang mi sa baha, nigukod mi sa pangulo sa baha. Kon maabtan ka sa pangulo sa baha, di ka makalingkawas kay naglukotay ang mga gapnod sama sa mga sanga sa kahoy, mga kagingking sa kawayan, mga palwa sa lubi ug uban pa.
Maayo na lang gani kay nakakapyot mi sa punoan sa kawayan nga naglinya sa daplin sa Cabadiangan River. Nasalbar mi niadtong panahuna ug naleksiyon nga kuyaw ang among gibuhat. Mao nga kon dunay baha, manakay na lang mi og kabaw.
○ ○ ○
Lisod gyud pugngan ang baha, kay ning bag-o lang ang nibiyahe gikan sa habagatang Sugbo nag-antos sa hapit lima ka oras nga pagkabara sa trapiko tungod sa baha sa Siyudad sa Sugbo. Asa man diay ang mokabat sa P1.9 trilyunes nga gigasto sa gobiyerno alang sa mga flood control projects sa niaging 15 ka mga tuig.?
Aron duna tay ideya kon pila ning usa ka trilyon, mao kini ang 1 nga gisundan sa 12 ka zero. Hapit duha ka trilyon ang gigahin sa gobiyerno alang sa flood control projects sa tibuok nasod. Apan nganong wa man mapugngi ang mga pagbaha?
Matod pa ni Senador Panfilo “Ping” Lacson, maayo na lang kon niabot og 40 porsiyento sa P1.9 trilyunes alang sa mga flood control projects ang aktuwal nga nagamit sa maong mga proyekto. Hain man diay padulong ang 60 porsiyento?
○ ○ ○
Matod pa ni Lacson, ang lima ngadto sa unom ka porsiyento nga gitawag og “parking fee” o “royalty” ihatag sa mga politiko nga nagkontrolar sa distrito nga tukoran sa maong mga proyekto. Ang 20 ngadto sa 25 porsiyento ihatag ngadto sa politiko nga nagproponer sa proyekto.
Ang walo ngadto sa 10 porsiyento alang sa ginansiya sa contractor. Ang lima ka porsiyento alang sa value-added tax, duha ka porsiyento alang sa withholding tax; usa ka porsiyento alang sa bond ug insurance ug usa ka porsiyento alang sa materials testing.
Ang walo ngadto sa 10 porsiyento adto padulong sa public works officials, duha ngadto sa tulo ka porsiyento ngadto sa district engineering office, lima ngadto sa unom ka porsiyento alang sa mga sakop sa bids and awards committee ug usa ka porsyento ngadto sa Commission on Audit, matod pa ni Lacson. Kana kon nahimo gyud ang proyekto, dili substandard o kaha sa imahinasyon lang.