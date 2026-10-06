Barrita: Kasal gianular kay namakak nga nagpuyo na sa 5 ka tuig

Adunay mga essential ug formal requisites sa kaminyuon. Ang essential requisites ubos sa Article 2, Family Code, (1) kinahanglan nga ang babaye ug lalaki adunay legal capacity to marry, sa ato pa pareho silang labing minos 18 anyos na ug (2) magpakasal sila sa ilang kaugalingong kabubut-on.
Ang formal requisites ubos sa Article 3, Family Code, mao nga (1) dunay awtoridad ang nagkasal kanila; (2) aduna silay balido nga marriage license; (3) mahitabo ang kasal pinaagi sa pagpakita sa gikasal atubangan sa nagkasal kanila ug modeklarar sila nga bana ug asawa uban sa labing minos duha ka mga saksi.
Kon wala kining maong mga rikisisto, ang kaminyuon mahimong void ab initio, nulo gikan sa sinugdan, ubos sa Article 4, Family Code. Apan ubos sa Article 34, Family Code, di na kinahanglan ang marriage license sa lalaki ug babaye nga nagpuyo isip bana ug asawa sa labing minos lima ka tuig nga way legal nga babag sa kaminyuon.
Ang gikinahanglan mao lang ang usa ka affidavit of cohabitation. Apan unsay mahitabo kon niluwat sa usa ka affidavit of cohabitation ang babaye ug lalaki nga nagpuyo na sila sulod sa lima ka tuig apan dili diay kini tinuod?
Gianular sa Korte Suprema ang kaminyuon sa usa ka magtiayon tungod kay namakak sila nga nagpuyo na sila sulod sa lima tuig aron lang nga makalikay sila sa pagkuha sa usa ka balidong marriage license aron sila makasal.
Mao kini ang unod sa kaso nga Republic of the Philippines v. Boots Rodel Aguirre and Alma T. Aguirre (G.R. No. 262653, Feb. 24, 2026) nga sinuwat ni Associate Justice Henri Jean Paul B. Inting.
Nagpuyo ang magtiayon isip bana ug asawa sukad sa Disyembre 2003. Sa 2006, ang bana nilarga ngadto sa Israel aron motrabaho. Nipauli siya sa 2009 aron pakaslan ang iyang gikapuyo. Aron di na kinahanglan ang marriage license, niluwat sila sa usa ka Affidavit of Cohabitation nga nag-ingon nga nagpuyo na sila sulod sa unom ka tuig.
Sa 2013, nipasaka ang bana og petisyon sa pagdeklarar sa kaminyuon nga nulo kay bakak ang ilang affidavit sanglit didto man siya sa Israel sa tulo ka tuig. Giaprobahan sa Regional Trial Court (RTC) ang petisyon kay dili continuous kon padayon ug way hunong ang lima ka tuig nilang pagpuyo.
Gidasonan kini sa Court of Appeals kay sa pagbiya sa bana gikan sa 2006 ngadto sa 2009, naputol ang gikinahanglan nga lima ka tuig nga pagpuyo. Ang affidavit dili makahulip sa marriage license.
Ang Republic, pinaagi sa Office of the Solicitor General, mipasaka og petisyon sa Korte Suprema ubos a argumento nga ang cohabitation, ang pagpuyo, wa magkinahan nga naa pirmi ang bana ug asawa ug ang pagtrabaho sa bana sa Israel wa makaputol sa ilang relasyon kay nipauli kini ug nagpakasal sa babaye.
Di sab nila mahimong isalikway ang ilang affidavit. Gisupak kini sa Korte Suprema. Gipasabot sa Labaw’ng Hukmanan nga gikinahanglan ang lima ka tuig nga pag-ipon sa pagpuyo isip exception sa pagkuha og marriage license ug wa silay legal impediment to marry each other.
Gilakbitan niini ang kaso nga Niñal v. Bayadog nga nag-ingon nga ang lima tuig pagaiphon paatras gikan sa petsa sa kasal. Kinahanglan nga ang magtiayon nagpuyo “continuously and exclusively, without interruption or a third party.”
Dili makaputol sa panagpuyo ang temporaryo nga pagpalta apan kinahanglan nga duna silay samang panimalay ug nagpakita sila sa publiko isip magtiayon. Napalgan sa Korte Suprema nga wala nila matuman ang lima ka tuig nga rikisito kay gikan sa 2001 ngadto sa 2004, sa wa pa molarga ang bana sa Israel, managlahi ang ilang gipuy-an ug panagsa lang sila nga moabang og kuwarto sa ilang mga paryente.
Wa nila matuman ang lima ka tuig nga rikisito sa padayon nga panagpuyo. Busa bakak ang ilang giluwatan nga affidavit. (edbarrita@gmail.com)