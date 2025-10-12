Barrita: Katalagman mugna sa kinaiyahan, mugna sa tawo

Dunay katalagman nga mugna sa kinaiyahan sama sa bagyo, baha, pagdahili sa yuta, pagbuto sa bulkan, linog ug tsunami.
Mga hitabo nga mahimong hilantawan apan dili kapugngan. Samtang dunay katalagman nga mugna sa tawo sama sa flood control scandal.
Nagkadaiya ang mga katalagman nga niigo sa atong nasod ning bag-o lang. Sama sa pagbuto sa Mt. Kanlaon sa Negros Oriental ug ang mga linog nga nitay-og sa amihanang bahin sa Sugbo ug sa Davao Oriental.
Niabot sa labing menos 72 ka mga kinabuhi ang nakalas sa 6.7 magnitude nga linog sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30 samtang labing menos unom ka mga tawo ang namatay sa 7.5 magnitude nga linog sa Davao Oriental niadtong Oktubre 10.
○ ○ ○
Padayon ang pag-antos sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo nga mahadlok nga mobalik sa ilang panimalay kay tingalig madat-ugan.
Nagpadayon ang panginahanglan sa tubig nga mainom, pagkaon ug kapasilungan gikan sa init ug uwan.
Padayon usab ang paghatod og hinabang ngadto sa mga biktima gikan sa mga malumo og kasingkasing nga mga Sugbuanon.
Apan wa pa ta masayod sa kahimtang sa mga biktima sa linog sa Davao. Saludar ta sa mga Sugbuanon nga abtik kaayong nitubag sa panginahanglan sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo.
Ang mosunod nga anib mao ang pagtabang nga makabangon ang mga biktima gikan sa maong katalagman, sa pag-ayum-ayom sa mga balay nga nagbahirig ug nalusno.
○ ○ ○
Mokabat sa binilyon ka pesos ang kantidad sa kadaot nga nahiaguman sa mga lugar nga gitay-og sa linog.
Gikan sa kabalayan nga nadaot, ngadto sa mga tulay ug mga karsada, mga edipisyo sa gobiyerno ug ingon man mga eskuwelahan nga nangaguba.
Apan ang kadaot sa linog, kadaot nga mugna sa kinaiyahan, gamay ra kon itandi sa mokabat sa usa ka trilyon ka pesos nga gikawkaw gikan sa panudlanan sa kagamhanan pinaagi sa flood control scandal, usa ka katalagman nga mugna sa tawo.
Tan-awon nato unsay dangatan sa pamahayag ni bag-ong Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga giandamn na ang kaso batok sa mokabat sa 200 ka mga tawo nga nahilambigit sa maong iskandalo, 67 niini “cong-tractors,” mga congressman nga contractor sab.