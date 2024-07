Barrita: Kinsay malangit?

Sa usa ka klase mahitu­ngod sa values education, ang maestra na­ngutana sa iyang mga estudyante, “Kinsay gustong moadto sa langit?” Nipataas sa ilang mga tuong kamot ang iyang mga estudyante gawas lang kang Dave.

Gipangutana siya sa maestra, “Ikaw Dave, di diay ka gustong moadto sa langit.” Tubag ni Dave, “Gusto man, Ma’am. Pero una lang mo kay gisugo pa man gud kong Mama sa paglawog sa among mga baboy human sa klase.”

Ang tanan gustong mala­ngit. Mao nang bisan si anhing Ricardo Cardinal Vidal, kanhi Arsobispo sa Sugbo, sa wali sa misa alang sa mga sakop sa media sa Sugbo, mihangyo nga iampo usab siya sa mga sakop sa media.

Matod pa niya, lain paminawon nga malangit ang taga media unya “di ta magkita didto.”

○ ○ ○

Apan matod pa ni Pope Francis, ang langit alang sa tanan. Matod niya, “Heaven is for everyone. Everyone, everyone, everyone can enter.” Ang iyang giingon nga ang tanan makasud.

Apan wa siya moingon nga ang tanan malangit.

Gani, miingon siya nga ang langit di usa ka kaha de yero nga giprotektahan sa outsiders apan usa ka “hidden treasure.”

Mao ni ang nakalisod. Nasayod ko nga daghan ang nanga­purdoy tungod sa pagsigeg pa­ngita niining hidden treasure.

Apan midugang si Pope Francis nga maabot ang la­ngit pinaagi sa paghambin og mga maayong hiyas, virtues.

Matod niya, si San Pedro, nga maoy gihatagan sa Ginoo sa yawe sa langit, usa ka makasasala apan siya mapahiubsanon, matinud-anon ug matuohon.

○ ○ ○

Ang makapahimuot mao si anhing Senador Miriam Defensor Santiago. Sa dihang giingnan siya sa usa ka pari nga angay siya nga dauban sa way katapusang kalayo sa impyerno, miingon siya nga way impyerno. Kon duna man gani, way tawo didto.

Sa usa ka press release gikan sa Senado niadtong Marso 5, 2012, si Santiago nga dunay master’s degree sa Theology, miingon, “Under Vatican 2, there is no hell; but even if there is, there is nobody there.”

Unsa man diay ang kapuslanan sa impyerno kon way tawo didto?

Ang kanhi senador mitaliwan na sa laing kinabuhi. Wa pa siya mobalik aron unta motaho kanato kon tinuod bang way tawo sa impyerno.