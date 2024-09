Barrita: Kinsay mga utok sa Pogo operations?

Angay nga palawman pa ang imbestigasyon nga gihimo sa mga ahensiya sa kagamha­nan mahitungod sa operasyon sa Philippine Offshore Ga­ming Operators (Pogo). Kinsa man ang mga utok niini? Kinsa man ang nibulsa sa binilyon ka pesos nga kita sa mga Pogo?

Mao kini ang mga pangutana ni Senate President Francis 'Chiz' Escudero. Kay matod niya, hangtod karon mga Pilipino, mga gagmay nga ibis ra man ang gipangkiha. Nagtuo ko nga daghang mga dagkong opisyales ang nalambigit sa operasyon sa mga Pogo.

Di lang kay si Alice Guo, ang gipalagpot nga mayor sa Bamban, Tarlac, ang nalambigit niini. Unsa man ang hinungdan nga dugay mang nasakpan ang mga utok niini? Hain man ang Chinese nationals nga nagpasiugda niini?

○ ○ ○

Dinhi sa ato, nagkapuliki si Lapu-Lapu City Mayor Junard 'Ahong' Chan sa pagpanghimakak nga usa sa Chinese nationals nga nasikop sud sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City nga nadiskubrihan nga usa ka Pogo hub, usa ka consultant sa siyudad.

Sa usa ka post sa social media niadtong Biyernes, Septiyembre 6, si Chan miingon nga fake ang ID nga nakuha gikan sa usa ka Shouqui Zhao, nga nagpaki­ta nga usa siya ka consultant for Chinese Business Promotions sa kagamhanan sa siyudad sa Lapu-Lapu.

Pirmado sa mayor ang peke nga ID. Matod pa ni Mayor Chan, sayon ra kaayo ang pagpeke og ID karong panahona sama sa peke nga driver's license ug passport. Gawas pa niana, wa nila hatagi og mga ID ang ilang consultants. Ang ilang gihatag nga mga certification.

○ ○ ○

Si Zhao usa sa 169 ka mga langyaw nga nasakpan sud sa Tourist Garden Hotel sa ronda nga gitumong sa pagluwas sa mga Indonesian nga gitanggong sa maong dapit. Apan naluwas sa mga tinugyanan sa balaod ang 93 ka Chinese nationals, 69 ka Indonesians, unom ka Burmese nationals ug usa ka Malaysian.

Ang 169 ka mga langyaw nag-atubang og deportation proceedings sa Bureau of Immigration kay wa silay mga dokumento ug nagtrabaho sa Pilipinas nga way visa. Samtang gipasakaan og kasong qualified human trafficking sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang 16 ka mga langyaw nga maoy mga recruiter.

Apan di ni sila ang mga utok nga nagpadagan sa mga Pogo sa Pilipinas. Tingali si kanhi mayor Alice Guo ra ang makasulti niini. Kana kon motug-an siya. Basin mausab ang iyang tubag. Di na, "Hindi ko po alam, Your honor."