Barrita: Makakiha ba ang usa ka tawo nga patay na?

Dunay mga talagsaon nga kaso nga makapahimuot. Sama niining tawo nga mipasaka og kiha nga ejectment, apan ang iyang kaatbang, sa unsang pagkaunsaa, nakapresentar og usa ka death certificate nga nagpakita nga ang nagkiha patay na bisan kon dako pa siyang buhi.
Sa maong kaso, ang Korte Suprema mideklarar nga ang mga hukmanan mahimo nga mosusi kon buhi o patay ba ang usa ka partido sa kaso nga ejectment kon kini gikinahanglan aron pagresolbar kon si kinsa ang dunay katungod sa paghupot sa maong kabtangan. Apan alang lang kini sa kasong ejectment.
Mao kini ang unod sa desisyon sa kaso nga Belinda E. Soriano, et al v. Antonio v. Estrella, (G.R. No. 236333, April 20, 2026) nga sinuwat ni Chief Justice Alexander G. Gesmundo. Dinhi, gisalikway sa Supreme Court First Division ang apelasyon nga gipasaka nila Belinda E. Soriano ug mga paryente sa kasong ejectment nga gipasaka batok kanila ni Antonio V. Estrella, ilang uyoan.
Si Estrella miangkon nga maoy tag-iya sa house and lot sa Quezon City. Iyang gitugotan ang iyang mga pag-umangkon, sila si Belinda ug kaubanan, nga mopuyo sa basement niini. Apan iyang gipapahawa sila si Belinda ug kaubanan sa 2012 alang sa paghimo og renovation. Sa dihang nagdumili sila si Belinda, mipasaka si Estrella sa kaso nga unlawful detainer.
Ang unlawful detainer usa ka matang sa ejectment nga sa sinugdan, gigugotan ang pagpuyo ug paghupot sa kabtangan, apan niabot nga wa na kini itugot. Busa nahimong unauthorized ang paghupot sa kabtangan.
Ang argumento ni Belinda ug kaubanan mao nga kinahanglan nga idismiss ang kaso kay si Estrella way legal capacity to sue, dili na siya makakiha, kay namatay siya niadtong 1990. Ilang gipresentar nga ebidensiya ang death certificate ni Estrella.
Niuyon ang Metropolitan Trial Court ug ang Regional Trial Court ni Belinda ug kaubanan, nga kinahanglan nga tahuron sa mga korte ang death certificate gawas lang kon makanselar kini. Apan gisupak sila sa Court of Appeals (CA).
Napalgan sa CA nga dunay mga ebidensiya nga sukwahi sa death certificate ni Estrella, sama sa iyang balido nga driver’s license. Si Belinda ug kaubanan mismo miangkon nga si Estrella maoy registered property owner, ug mipasaka pa sila og kasong kriminal batok kaniya sa 2013.
Gidasonan sa Korte Suprema ang CA. Giklaro sa Korte Suprema nga samtang ang tukmang paagi sa pagkanselar sa usa ka death certificate o pagkorehir sa entry sa civil registry mao ang pagpasaka og petisyon sa kanselasyon, wa kini magpugong sa mga korte sa kasong ejectment sa pagsusi sa kasamtangan kon ang usa ka partido buhi pa o patay na aron pagresolbar sa isyu sa paghupot sa kabtangan.
Matod sa Labaw’ng Hukmanan, ang mga kaso sa ejectment mga summary proceedings nga gidesinyo aron madali ang paghusay sa paghupot sa kabtangan. Mapakyas kining maong katuyoan kon huwaton pa ang kanselasyon sa death certificate.
Apan ang pagsusi sa korte kon buhi o patay ang usa ka partido sa kaso sa ejectment alang lang sa pagtan-aw kon duna bay legal capacity to sue ang partido ug kon si kinsa ang dunay katungod sa paghupot sa kabtangan.
Ning maong kaso, napalgan sa Korte Suprema nga nabuntog ni Estrella ang iyang presumption of death ubos sa death certificate. Ang iyang mga kaatbang mismo miangkon nga ang Estrella nga nipasaka sa kaso mao ang samang Estrella sa ngan sa titulo sa kabtangan. Si Belinda ug kaubanan wa moingon nga siya usa ka impostor. Gawas pa, buhing dako ug nagtikaw-tikaw pa si Estrella.
Nakaplagan usab sa Korte Suprema nga anaa ang tanang rikisito sa unlawful detainer. Sa una, gitugotan sila si Belinda ug kaubanan sa pagpuyo sa maong kabtangan. Nahimo kining illegal kay gihinginlan ug gipapahawa man sila ni Estrella, nibalibad sila sa pagbiya ug gipasaka ang kaso batok kanila sulod sa usa ka tuig nga gitagal sa balaod. – edbarrita@gmail.com