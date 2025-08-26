Barrita: Mandatory drug test ni Sen. Padilla gideklarar nga unconstitutional

Mipasaka si Senador Robin Padilla sa usa ka balaudnon nga magmando sa tinuig nga mandatory drug testing sa tanang nga pinili ug tinudlo nga mga opisyales sa gobiyerno, lakip sa Presidente sa Pilipinas.
Apan unsay dangatan niini nga ang susamang probisyon sa mandatory drug testing sa Republic Act No. (RA) 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gideklarar man nga unconstitutional sa Korte Suprema?
Si Padilla, ang aktor nga nahimong politiko, nipasaka sa Senate Bill No. 1200 nga nagproponer sa tinuig nga mandatory drug testing sa tanang mga opisyales sa gobiyerno ingon man voluntary random drug testing sa mga kandidato sa eleksyon sulod sa 90 ka adlaw sa dili pa ang adlaw sa eleksyon ug mga aplikante sa driver’s license.
Sa iyang giproponer nga Drug-Free Government Act, si Padilla niingon nga ang tanang empleyado sa gobiyerno kinahanglan sab mga moagi sa mandatory random drug testing, subay sa mandato sa pagpalambo sa kaayohan sa katawhan ug sa pagsumpo sa paggamit sa ilegal nga drugas sa mga komunidad.
Dunay duha ka paagi nga gamiton alang sa drug test. Ang initial screening gamitan sa hair follicle drug test. Makalingkawas ang mga upaw niini. Ang confirmatory drug testing gamitan sa urine drug test.
Apan wala pa gani mapasar ang maong balaudnon sa Senado, ang Malacañang nipahayag na nga angay basahon ni Padilla ang desisyon sa Korte Suprema sa 2008 nga nagdeklarar nga unconstitutional sa susamang probisyon nga nahimutang sa RA 9165.
Si Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Office, usa ka manlalaban, niingon nga ang gitugotan sa Korte Suprema mao ra ang ramdom drug testing kay ang mandatory universal drug testing nakalapas sa Konstitusyon ug sa right to privacy kon ipahamtang sa tanan.
Samtang dili supak ang pangulo sa balaudnon, si Castro niingon nga angay kining tun-an aron dili mausik ang panahon kay kini nakalapas sa Konstitusyon.
Ang iyang gipasabot mao ang desisyon sa Korte Suprema sa mga kaso nga Social Justice Society v. Dangerous Drugs Board (DDB) and Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa G.R. No. 157870; Laserna v. DDB, PDEA (G.R. No. 158633) ug Pimentel v. Commission on Elections (G.R. 161658).
Sa maong mga kaso gideklarar sa Labaw’ng Hukmanan nga unconstitutional ang Section 36(f) ug 36(g) sa RA 9165.
Ang Section 36(f) nagkanayon, “All persons charged before the prosecutor's office with a criminal offense having an imposable penalty of imprisonment of not less than six (6) years and one (1) day shall undergo a mandatory drug test.”
Samtang ang Section 36(g) nagkanayon, “All candidates for public office whether appointed or elected both in the national or local government shall undergo a mandatory drug test.”
Matod sa Korte Suprema, ang mandatory drug testing sa mga akusado nakalapas sa ilang right to privacy. Samtang ang mandatory drug testing sa mga kandidato naghatag og dugang kwalipikasyon sa unsay nabutang sa Konstitusyon. (edbarrita@gmail.com)