Barrita: Mas bug-at nga silot sa psychological violence pinaagi sa social media

Mas bug-at ang silot nga gipahamtang sa Korte Suprema sa usa ka kaso sa psychological violence nga gihimo pinaagi sa social media. One degree higher ang silot, subay sa Section 6 sa Republic Act No. (RA) 10175, ang Cybercrime Prevention Act of 2012.
Matod sa Labaw’ng Hukmanan, igo na ang pagsaysay sa criminal Information nga ang psychological violence gihimo pinaagi sa Facebook sa paggamit sa information and communications technology (ICT) isip usa ka qualifying circumstance, subay sa resolusyon sa kasong XXX v. People (G.R. No. 274842, June 29, 2026) nga sinuwat ni Associate Justice Ramon Paul L. Hernando.
Sa maong resolusyon, ang Supreme Court First Division ni-affirm uban sa modification sa desisyon sa maong kaso nga gipetsahan og Oktubre 22, 2025, nga ato na nga nahisgutan dinhi.
Gidasunan sa Korte Suprema ang pagkonbikto ni XXX sa kasong psychological violence batok sa iyang kanhi girlfriend nga si AAA pinaagi sa pag-post og derogatory statements, makadaot nga pamahayag, batok kaniya sa Facebook.
Apan giumentohan sa Korte Suprema ang silot og one degree, tungod kay gihimo kini pinaagi sa Facebook, sigon sa alegasyon sa Information nga naprobahan sa pagbista sa kaso.
Ang Section 6 sa RA 10175 nagkanayon, “All crimes defined and penalized by the Revised Penal Code, as amended, and special laws, if committed by, through and with the use of information and communications technologies shall be covered by the relevant provisions of this Act: Provided, That the penalty to be imposed shall be one (1) degree higher than that provided for by the Revised Penal Code, as amended, and special laws, as the case may be.”
Si XXX napalgang sad-an sa Regional Trial Court (RTC) ug sa Court of Appeals (CA) sa paglapas sa RA 9262, ang Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004 (Anti-VAWC Act). Gisilutan siya sa pagkabilanggo sa unom ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa walo ka tuig ug usa ka adlaw ug multa nga P100,000. Gimanduan siya nga moagi sa psychological counselling o psychiatric treatment.
Gidasunan sa Korte Suprema ang desisyon sa CA ingon man ang gipahamtang nga silot kang XXX nga nipasaka sa usa ka XXX filed a Motion for Reconsideration nga nagkuwestiyon sa pagkonbikto kaniya. Ang iyang argumento mao nga ang paggamit sa iyang ngalan ug hulagway sa Facebook account dili paigo sa pagprobar nga siya maoy tag-iya sa maong Facebook account. Matod niya, ang iyang Facebook post dili sab maoy hinungdan sa mental ug emotional anguish ni AAA, ang iyang kanhi girlfriend.
Gisalindot sa Korte Suprema ang Motion for Reconsideration ni XXX kay napamatud-an nga siya ang nag-post sa Facebook beyond reasonable doubt subay sa mga lagda nga gilatid sa Labaw’ng Hukmanan.
Naprobahan sab ang tanang mga elemento sa psychological violence ubos sa Section 5(i) sa Anti-VAWC Act, lakip sa emotional anguish ug public ridicule nga giantos ni AAA tungod sa Facebook post.
Gipahamtangan sa Korte Suprema si XXX sa mas bug-at nga silot subay sa Section 6 sa Cybercrime Prevention Act of 2012 nga nagmando nga one degree higher ang silot kon ang krimen gihimo pinaagi sa information and communications technology (ICT) tungod kay ang paggamit niini makalikay sa tulubagon, mas daghan ang mabiktima ug mas dako ang kadaot nga mahimo.
Lakip sa ICT ang Facebook. Sa maong kaso, ang Information nialegar nga si XXX nihimo sa Facebook post ginamit ang iyang “Facebook Messenger Account” nga gibutang sa “public view” nga setting. Matod sa Korte Suprema, igo na kini nga alegasyon sa paggamit sa ICT isip usa ka qualifying circumstance, bisan pa kon wa ibutang ang termino nga “ICT.”
Si XXX gipahamtangan sa silot nga pagkapriso sa unom ka tuig ug usa ka adlaw ngadto sa 14 ka tuig ug multa nga P100,000. Gimanduan sab siya nga moagi sa psychological counselling o psychiatric treatment. (edbarrita@gmail.com)