Barrita: Mas sayon nga pagbayad sa buhis

Matod pa ni Benjamin Franklin, usa sa mga founding fathers sa Estados Unidos, “Nothing is certain except death and taxes.” Way segurado gawas sa kamatayon ug buhis. Samtang buhi pa ang tawo, mag-atubang siya sa mga bulohisan.

Sa taas nga kutay sa mga desisyon sa Korte Suprema, ang buhis gitandi sa dugo nga naglatay sa atong kaugatan kay mao man kini ang naghatag og kinabuhi sa pagpadagan sa makinarya sa kagamhanan sa usa ka nasod.

“Taxes are the lifeblood of the nation. Their primary purpose is to generate funds for the State to finance the needs of the citizenry and to advance the common wealth.” (National Power Corporation v. Province of Albay, G.R. No. 87479, June 4, 1990.)

“Taxes are what we pay for civilized society. Without taxes, the government would be paralyzed for lack of the motive power to activate and operate it. It is the lifeblood of the government and so should be collected without unnecessary hindrance.” (Commissioner of Internal Revenue v. Wyeth Suaco Laboratories Inc., G.R. No. 76281, Sept. 30, 1991.)

Apan sa panahon sa tingbayad sa buhis, daghang mga magbubuhis ang nagbagulbol sa kakuti sa mga pamaagi sa pagbayad og buhis.

Dili unta lisud-lisuron ang mga magbubuhis ug himuong sayon ang mga paagi sa pagbayad og buhis, matod nila.

Niadtong Biyernes, Enero 5, 2024, gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Republic Act No. 11976, ang “Ease of Paying Taxes Act” nga maghimong mas sayon ang pagbayad og buhis.

Kon sayon na lang ang pagbayad og buhis, mas dako na unya ang makolekta’ng buhis sa gobyerno. Ubos sa bag-ong balaod, ang pag-file sa tax return mahimo’ng pinaagi sa electronic ug manual sa Bureau of Internal Revenue (BIR), authorized agent bank ug authorized tax software provider.

Gimandoan usab ang BIR sa pag-refund sa sayop nga nakolektang buhis su’d sa 180 ka adlaw. Gipatas-an ang kantidad sa kinahanglang mohatag og resibo gikan sa P100 ngadto sa P500.

Samtang duha na lang ka pahina ang kanhi upat ka pahina nga income tax return sa mga micro ug small taxpayers.

Moepekto ang RA 11976 human sa 15 ka adlaw gikan sa pagmantala niini sa Official Gazette o sa usa ka newspaper of general circulation. Ang kopya sa maong balaod gi-upload sa Official Gazette website niadtong Dominggo, Enero 7, 2024.

Ipagawas ang implementing rules and regulations (IRR) sa maong balaod 90 ka adlaw human kini moepekto ug human sa konsultasyon tali sa kalihim sa Department of Finance, BIR ug sa pribadong sektor.

Maklaro na unya nato diha sa IRR ang mga paagi sa electronic system sa pagbayad og buhis ug kon makunhoran ba ang mga documentary requirements nga maoy giping-itan sa gusto untang mobayad og buhis.

Gawas sa pag-file og tax returns sa mga tawo ug korporasyon, ang electronic system maglakip sa pagbayad sa buhis, multa, surcharge ug penalty, pagrehistro isip usa ka magbubuhis, pag-isyu ug pag-validate sa Taxpayer Identification Number (TIN) ug pagsumitir sa mga supporting documents. (edbarrita@gmail.com)