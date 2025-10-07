Barrita: Mass resignation, snap election tungod sa flood control scandal?

Dunay sugyot si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano aron pagsulbad sa kakuwang sa pagsalig sa katawhan sa mga opisyales sa kagamhanan taliwala ning nagdilaab nga isyu sa mokabat sa usa ka trilyon ka pesos nga flood control scandal.
Gusto niya nga moluwat sa katungdanan ang mga dagkong opisyales sa gobiyerno, gikan sa presidente, bise presidente, senador, ug mga kongresista. Unya ipahigayon ang usa ka snap election ubos sa usa ka kondisyon, dili padaganon ang tanan nga incumbent nga mga opisyales.
Ato kining hisgutan tungod sa aspetong legal niini.
Si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio namahayag nga hayan madeklarar nga unconstitutional ang pagdiskwalipikar sa mga incumbent nga opisyales.
Dili mahimo, matod niya Carpio nga idiskwalipikar ang tanang mga piniling opisyales kon way igong sukaranan subay sa balaod. Si Cayetano niingon nga ang mga opisyal sa kagamhanan dili angay nga mahadlok nga manaog sa katungdanan.
Ang nasudnong gobiyerno adunay bureaucracy nga magpadayon sa pagpadagan sa kagamhanan. Ang mga gobernador, mayor, ug mga kapitan sa barangay magpabilin sa puwesto.
Aron malimpyo ang gobiyerno, matod ni Cayetano, way recycling sa mga opisyales. Limpyuhon ang tanan alang sa kausaban, imbis mag-people power. Ug angay nga magsakripisyo ang mga suluguon sa katawhan.
Dunay tubag niini ang igsuon ni Senador Cayetano, si kanhi Taguig City Mayor Lino Cayetano.
Matod niya, kay ang iyang igsuon man ang nagsugyot, kinahanglan nga siya maoy himuong ehemplo ug mouna sa pagluwat sa katungdanan.
Apan unsay mahitabo kon ang tanang mga senador ug mga kongresista moluwat sa katungdanan? Wa nay Kongreso ug kon way Kongreso, imposibleng mahitabo ang usa ka snap election.
Ngano man? Kay ang Kongreso kinahanglan man nga mopasar og usa ka balaod alang sa snap election.
Kon way Kongreso, way makapasar sa maong balaod, matod pa ni University of the Philippines associate professor ug political analyst nga si Jean Encinas-Franco.
Dunay pundok sa mga kongresista nga niingon nga ang pamahayag ni Cayetano alang lang sa sa paglubog sa isyu sa flood control scandal nga nag-anam kadako ang nalambigit nga kantidad ug nagkadaghan ang mga magbabalaod nga nalambigit niini.
Gibutyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo “Ping” Lacson nga hapit tanan sa mga senador sa 19th Congress dunay “insertion” o gisukip nga labing minos P100 bilyunes nga item in the 2025 General Appropriations Act.
Ug mas dagko pa ang insertion sa mga sakop sa House of Representatives.
Pwerting hayahaya nila kon igo ra silang mo-resign.
Kinahanglan nga ipadayon ang imbestigasyon ug ikiha gyud kadtong tanang nalambigit sa flood control scandal.
Labi pa gyud niadtong mga flood control projects nga dili makita kay nahimong multo. (edbarrita@gmail.com)