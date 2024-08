Barrita: Mayor Guo nakasibat na?

Usa ka pagya sa Iningles nagkanayon, “The big fish that got away. Nagsugod kini sa pasiatab sa mga mananagat nga nakapingwit sila og dakong isda. Nakubit na apan nakaipsot pa. Sama ni Mayor Alice Guo sa Bamban, Tarlac.

Makaingon kita nga si kanhi Mayor Guo usa ka "big fish" kay siya maoy labing unang mayor nga gilambigit sa mga Philippine offshore gaming operators (POGO) sa iyang lungsod. Gani gipatangtang siya sa Office of the Ombudsman sa katungdanan.

Sinugdan pa lang unta kini sa daghang mga kasong criminal nga pagaatubangon sa kanhi mayor. Apan sumala pa ni Senador Risa Hontiveros, si Guo nga naila usab nga si Chinese national Guo Hua Ping, nakasibat na sa Pilipinas.

Sa usa ka manifestation atubangan sa Senado niadtong Lunes, si Hontiveros mibutyag sa impormasyon nga si Guo didto na sa Kuala Lumpur, Malaysia, sa Hulyo 18 pa. Migawas siya sa Pilipinas ginamit ang iyang Philippine passport.

Matod niya, ang iyang tinubdan miingon nga miadto si Guo sa Singapore ug nakigtagbo sa iyang mga ginikanan nga sila si Lin Wen Yi ug Guo Jian Zhing. Milupad sila paingon sa China sa Hulyo 28, 2024. Morag reunion, matod niya, kay uban nila sila si Wesley Guo ug Cassandra Ong, laing mga personalidad sa POGO.

Nangutana si Hontiveros kon nganong nakagawas si Guo sa Pipinas ug kinsa ang nagtugot kaniya. Unang gibanatan sa senador ang Bureau of Immigration. Matod ni Hontiveros, ang maong ahensiya misaad kaniya ug ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nga di nila tugtan si Guo nga makabiya sa Pilipinas.

Mao nay nakaayo sa Bureau of Immigration. Ang usa ka langyaw nga dunay tulubagon sa balaod dinhi sa Pilipinas makalusot dayon ngadto sa gawas. Apan ang usa ka Pilipino nga mopauli sa Pilipinas lisud-lisuron pa sa pag-process sa iyang arrival kon way electronic travel pass.

Si Senador Raffy Tulfo miingon nga hayan misakay si Guo sa usa ka chartered plane. Matod niya ang pasahero sa usa ka chartered plane di na moagi sa immigration. Diretso sa tarmac, sakay sa eroplano ug ang mga opisyales sa customs, immigration ug qua­rantine mao nay mosaka sa eroplano. Way closed-circuit television nga agian.

Si Senador Tulfo miingon nga iya nang giingnan ang mga opisyales sa Ninoy Aquino International Airport nga magbutang og processing center alang sa mga pasahero sa chartered planes. Wa pa tingali matuman nakalusot man si Guo.

Pero usa ka opisyal sa Department of Justice miingon nga wa pa molayas sa Pilipinas si Guo. Gani nakit-an pa siya sa mga tinugyanan sa balaod human sa Hulyo 18. Di kaha ang tinderang pareho'g nawong ni Guo maoy nakit-an?